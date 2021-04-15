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ГТС: В I квартале сумма доппоступлений в бюджет составила 76,4 млн сомов

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- Виктория Гунгер
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В I квартале текущего года подразделения таможенной службы по борьбе с контрабандой выявили 768 фактов правонарушений. Об этом сообщает ГТС.

Из них:

- 693 факта зарегистрированы в ЕРП. По ним взыскано штрафов на сумму 2,9 млн.сом и уплачено

таможенных платежей на сумму 13,7 млн. сом;

- 75 фактов зарегистрировано в ЕРПП, по которым возмещен нанесенный ущерб в сумме 33,6 млн.сом.

В рамках мероприятий по предупреждению и пресечению таможенных

правонарушений доначислены и уплачены платежи в сумме 26,3 млн.

сом.

По итогам деятельности в I квартале 2021 года дополнительные поступления в бюджет составили 76,4 млн. сом.

- В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года, выявляемость выросла на 58%. Если в прошлом году выявлено 486 фактов нарушений, то в отчетном периоде этот показатель составил 768. На 52,7% или на 26,4 млн. сом выросла сумма дополнительных поступлений в бюджет. Если в I квартале 2020 года сумма дополнительных поступлений составляла 49,9 млн. сом, то в отчетном квартале данный показатель составил 76,4 млн. сом.

Отметим, Государственная таможенная служба подвела итоги деятельности подразделений по борьбе с контрабандой за I квартал 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/399671
Теги:
бюджет, Кыргызстан, таможня
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