"Наша цель не истреблять геев, а чтобы они не вмешивались в политику КР"

У Дома правительства в Бишкеке проходит митинг против сексуальных меньшинств и некоммерческих организаций.

Участники митинга считают, что некоторые некоммерческие организации пропагандируют чуждые кыргызскому народу ценности, пытаясь насаждать идеологию, развращающую молодежь и общественные устои.

По словам одной из участниц акции, их цель не истреблять геев, а просто не дать им возможность вмешиваться в законодательную сферу.

- Есть такая опасность в Кыргызстане, что чревато навязыванием нашей молодежи разного рода западных ценностей. Если им так хочется пропагандировать свои ценности, то пусть это делают в другой стране, - сказала она.

Высказала свое мнение по поводу участников митинга возле МВД и председатель ОО "Элет койгойу" Марипа Алыйкулова.

- Я всегда была за то, чтобы приняли закон об НКО, чтобы деятельность всех этих организаций была прозрачной. Это, во-первых. Во-вторых, мне не нравится, что все эти лица пытаются представить международному сообществу кыргызов страшными людьми. При этом, если для них ценности ЛГБТ это нормально, то для нас это ненормально. Потому что геи, лесбиянки и сатанисты - это больные люди и они не должны вмешиваться в политику Кыргызстана, - сказала она VB.KG.

Напомним, у здания МВД также проходил митинг с участием представителей НПО. Протестовали против феминисцида и требовали отставки главы МВД из-за убийства Айзады Канатбековой.