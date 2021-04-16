Садыр Жапаров об Иссык-Кульском корне: врачи в КР научились лечить COVID

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров утверждает, что кыргызстанские врачи научились лечить коронавирус на начальной стадии за день-два. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети. Президент также опубликовал видео, на котором жидкость разливают по бутылкам с надписью "Иссык-Кульский корень".

"Наши врачи нашли способ лечение заболевание за день-два на начальной стадии.

(Узнать о лекарстве можно из видеоматериалов) Поэтому не пренебрегайте своим здоровьем и сразу же отправляйтесь в районные или городские больницы. Вы быстро вылечитесь", - написал глава государства.

Кроме того, Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев более ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать эпидемиологические нормы.

"Только одна просьба к вам. Всегда соблюдайте санитарные нормы, носите маски. При появлении симптомов немедленно отправляйтесь в больницу, не лежите дома...Почти все больные, лечащиеся в "красных зонах", которых я посетил сегодня, обратились к врачам очень поздно, таким образом запустили болезнь. Некоторые из них сейчас в критическом состоянии находятся в реанимационных отделениях.

Также самое главное, не оставайтесь равнодушными к собственному здоровью и сделайте прививку.

Пройдите вакцинацию в районных центрах, областных больницах и пунктах вакцинации Бишкека. На сегодняшний день вакцинировано всего порядка 4000 человек по всей стране. Это верх безразличия. Не дай Бог, если болезнь распространится слишком широко, то мы будем вынуждены ввести карантин. А какими бывают последствия карантина мы знаем по прошлому году.

Поэтому, сограждане, призываю вас быть активными и при первичных симптомах заболевания немедленно обращаться в больницу, тем самым обезопасив себя", - написал он.

Отметим, аконит "Иссык-Кульский корень" является многолетним травянистым растением из семейства лютиковых. Все части растения очень ядовиты и относятся к ядовитым алкалоидам, действующим началом, которой главным образом является аконитин.

При отравлении аконитином происходит изменение возбудимости и проводимости сердца, возбуждение центра блуждающих нервов с последующим угнетением дыхательного центра.

В Кыргызстане были случаи отравления настойкой Иссык-Кульского корня. Применять его без рекомендации и надзора врача опасно для жизни.

Еще в прошлом году Садыр Жапаров рассказал, что заразился коронавирусом, но излечился самостоятельно с помощью народного средства. Он заявил, что готов поделиться рецептом со всеми.