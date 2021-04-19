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Сторонники Навального выйдут на митинг в его поддержку 21 апреля по всей РФ

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- Азиз Осмонов
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Сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести митинги в поддержку политика в среду, 21 апреля, на центральных площадях российских городов. Ранее они планировали дождаться сбора 500 тыс. человек через сайт мероприятия, однако изменили планы на фоне ухудшающегося самочувствия оппозиционера. Политик сейчас находится в исправительной колонии во Владимирской области, пишет Kommersant.ru.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный из-за нарушения условий испытательного срока, он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. В колонии Алексей Навальный объявил голодовку. Позже у него обнаружили две грыжи, а на 13 апреля он похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 см и стал с трудом говорить. Личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева накануне сообщила, что у политика наблюдается усилившийся риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца.

"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тыс. человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя", - говорится в сообщении в Telegram-канале Навального.

До этого акции в поддержку Алексея Навального проходили 23, 31 января и 2 февраля во многих городах России. По информации "ОВД-Инфо", на акциях было задержано более 11 тыс. человек. После этого сторонники оппозиционера объявили перерыв в акциях, а затем создали сайт "Свободу Навальному!" в рамках кампании в его поддержку. Команда Алексея Навального обещала анонсировать митинг, когда число готовых присоединиться достигнет "по крайней мере" 500 тыс. человек. 16 апреля база с электронными адресами людей, зарегистрировавшихся на сайте кампании, утекла в интернет. Директор ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов отмечал тогда, что утечка произошла, "когда до конца кампании осталось 70 тыс. подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать".

Кроме того, 16 апреля прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд признать экстремистскими организациями сеть штабов Алексея Навального, а также ФБК и Фонд защиты прав граждан (внесен в реестр иноагентов). Прокуратура считает, что организации создают условия для изменения основ конституционного строя. Соратники Навального убеждены, что преследование связано с подготовкой митинга за освобождение политика и кампании за лишение "Единой России" большинства в Госдуме.


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URL: https://www.vb.kg/399791
Теги:
митинг, оппозиция, Россия, Кыргызстан
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