Нариман Тюлеев требует снять с выборов и партию "Эмгек" за подкупы голосов

Партия "Ак Бата" требует аннулирования итогов выборов в БГК в отношении партии "Эмгек". Об этом заявил ее лидер Нариман Тюлеев.

Так он отреагировал на новость о снятии НДПК с выборов.

"Не могу судить справедливо или нет, но, объективно скажу, что по моему личному мнению, должны были снять и партию "Эмгек". Любые участники предвыборной гонки подтвердят, что произошел массовый подкуп квартальных и домкомов, которые не давали работать агитаторам других партий, собирали и выбрасывали агитационный материал. Воздействовали на горожан, раздавали продуктовые пакеты, на выездных голосованиях прямо указывали пенсионерам за кого голосовать. Все эти факты публиковались в СМИ, но тем не менее меры не приняты", - написал Тюлеев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "все партии-участники выборов, обращались в ТИК с требованием отменить результаты выездных голосований из-за массовых нарушений". Помимо этого, говорит политик, был массовый подкуп на рынке "Дордой".

"По сообщениям сторонников, работающих на рынке, было зафиксировано массовое приобретение патентов, которое не случалось ранее. Это косвенно может свидетельствовать о подкупе. Требую тщательного расследования данного факта со стороны правоохранительных органов. Кроме того, прокуратура дала оценку проекту "гражданских инициатив" путем возбуждения уголовного дела, тем самым подтвердив незаконность направления бюджетных средств на, по сути, агитационные работы в пользу отдельных кандидатов, действующих депутатов БГК, например Абиров в списках партии "Эмгек". И там же есть уголовное дело по акиму Ленинского района, который также использовал бюджетные средства в пользу партии "Эмгек". Таким образом, путем использования бюджетных средств, проведения управляемых выездных голосований только по Ленинскому району "Эмгек" получила 2-3 тысячи голосов. Не меньше нарушений по другим районам, особенно Свердловскому, где каждый чиновник аффилирован с партией, и давно проработали схемы подкупа населения", - высказался лидер партии "Ак-Бата".

Тюлеев требует применить меры в отношении партии "Эмгек", иначе "эти выборы останутся в истории как грязные выборы".

При этом он заявил, что его партия готова участвовать в повторных выборах.

"И если будет отмена вообще всех итогов выборов, то нельзя допустить участие партии "Эмгек" в повторных выборах, в свою очередь партия "Ак Бата" готова принять участие в повторных выборах и, как и ранее, строго соблюдать законность и чистоту выборного процесса", - заключил экс-мэр Бишкека.