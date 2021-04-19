Член ЦИК: Столь жесткое решение ТИК, как по НДПК, может быть не последним

Пока в удалении партии НДПК точка не поставлена. Это решение ТИК кандидат может обжаловать в суде. Если же суд поддержит решение ТИК, то голоса НДПК полностью убираются и начинается перерасчет голосов по оставшимся кандидатам. Но нынешний расклад они не изменят. Об этом VB.KG сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, победившими останутся те же партии.

- Даже при решении суда "за" ТИК, идущая в списке "Реформа" все равно не набирает семи процентного порога. Расклад изменится только, если подобное решение будет еще по какой-нибудь партии. Сейчас, например, есть жалобы на "Эмгек" и "Ак-Бата". Я не исключаю, что столь жесткое решение ТИК будет не последним, - подчеркнул Осмоналиев.

Он отметил, что идет конкурентная борьба, поэтому члены ЦИК взвешивают и обсуждают каждое принятое решение, опираясь на позицию правоохранительных органов.

- Как житель города могу отметить, что почти все партии не без греха. У нас в Коалиционную группу оперативного реагирования поступила масса жалоб. Поэтому, сетовать НДПК и другим партиям нечего. Что касается заявлений Илима Карыпбекова по поводу "чужих интересов" ТИК и политической подоплеки, то пусть предоставят доказательства. Если поступит подобное заявление, мы будем выносить его на заседание, - отметил Осмоналиев.

Член ЦИК ответственно заявил, что кроме заявлений в правоохранительные органы на нарушения, никаких "чужих интересов" не поступало.

- Президент вообще не вмешивался в избирательный процесс. Партия "Мекенчил", которая с ним ассоциировалась, вообще не участвовала в выборах. Никакого влияния не было и со стороны Аппарата президента, могу заявить об этом ответственно. Поэтому, подобные заявления со стороны представителей партии не обоснованы. ТИК дает такие решение только после заключения правоохранительных органов, – пояснил Осмоналиев.

До подведения итогов еще есть время до 2 мая. И члены ЦИК постараются до этого времени вынести справедливое и объективное решение, добавил он.