Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

Закон о профсоюзах. Более 70 тыс. граждан выступили за президентское вето

338  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня аппарату президента КР были вручены обращения трудящихся с просьбой наложить Вето на данный антиконституционный антинародный законопроект. Собрано около 70 тысяч подписей граждан против данного законопроекта. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Кыргызстана.

Как отмечается, 31 марта 2021 г. Жогорку Кенешем КР был принят закон КР "О профессиональных союзах" в новой редакции. Сейчас он находится в аппарате Президента на изучении и будет направлен главе государства на подписание или возвращен депутатам с возражениями.

- Этот законопроект лишает трудящихся права на свободу объединения и грубо нарушает Конвенции Международной организации труда №87 "О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы", №98 "О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров". Принятие данного закона может повлиять на участие Кыргызстана в программе ВСП +. Этот статус Кыргызстан получил от Евросоюза в начале 2016 года. Он дает право кыргызским производителям экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам порядка 6 тыс. товарных позиций. Ежегодно товарооборот между Кыргызстаном и Евросоюзом составляет порядка 1 млрд долларов США, из них около 100 млн $ составляет экспорт по программе ВСП+. В основном по нулевой ставке экспортируются фасоль, войлочные изделия, мед, сухофрукты, овощи и др. И одним из условий предоставления данного статуса является исполнение обязательств по 27 международным конвенциям по правам человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам, - подчеркнули в ФПК.

Организация объединенных наций, Еврокомиссия, международная Организация труда и другие международные организации уже направили в адрес руководства страны свои письма с возражениями и предостережениями. Правительством КР также дано отрицательное заключение по данному проекту.

- Теперь решение за главой КР. И мы надеемся, что он наложит вето на опасный во всех смыслах законопроект, - добавили в ФПК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399874
Теги:
законопроект, профсоюзы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  