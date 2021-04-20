Закон о профсоюзах. Более 70 тыс. граждан выступили за президентское вето

Сегодня аппарату президента КР были вручены обращения трудящихся с просьбой наложить Вето на данный антиконституционный антинародный законопроект. Собрано около 70 тысяч подписей граждан против данного законопроекта. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Кыргызстана.

Как отмечается, 31 марта 2021 г. Жогорку Кенешем КР был принят закон КР "О профессиональных союзах" в новой редакции. Сейчас он находится в аппарате Президента на изучении и будет направлен главе государства на подписание или возвращен депутатам с возражениями.

- Этот законопроект лишает трудящихся права на свободу объединения и грубо нарушает Конвенции Международной организации труда №87 "О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы", №98 "О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров". Принятие данного закона может повлиять на участие Кыргызстана в программе ВСП +. Этот статус Кыргызстан получил от Евросоюза в начале 2016 года. Он дает право кыргызским производителям экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам порядка 6 тыс. товарных позиций. Ежегодно товарооборот между Кыргызстаном и Евросоюзом составляет порядка 1 млрд долларов США, из них около 100 млн $ составляет экспорт по программе ВСП+. В основном по нулевой ставке экспортируются фасоль, войлочные изделия, мед, сухофрукты, овощи и др. И одним из условий предоставления данного статуса является исполнение обязательств по 27 международным конвенциям по правам человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам, - подчеркнули в ФПК.

Организация объединенных наций, Еврокомиссия, международная Организация труда и другие международные организации уже направили в адрес руководства страны свои письма с возражениями и предостережениями. Правительством КР также дано отрицательное заключение по данному проекту.

- Теперь решение за главой КР. И мы надеемся, что он наложит вето на опасный во всех смыслах законопроект, - добавили в ФПК.