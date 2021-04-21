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В детском саду Оша 5-летнюю девочку жестоко избили за отказ от сончаса

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- Оксана Гут
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В частном детском саду "Жасмин" города Ош избили пятилетнюю девочку за отказ от сончаса. Об этом сообщила в соцсетях мать ребенка.

По ее словам, 5 апреля девочку как обычно отвели в детский сад. А в 16.00 часов "начался кошмар".

"Мне позвонили из садика, с нелепыми оправданиями, что когда моя дочь не хотела ложиться спать, они ее пугали шприцом, якобы сделают укол, если она не уснёт. И моя дочь отпрыгнула от них и укололась об иглу шприца! Я спросила, зачем вы заставляли мою дочь спать, если во время обеденного сна мы выполняем задания уже давно, которые даёт воспитатель? И тем более пугаете шприцом? Вразумительного ответа не последовало", - пишет женщина.

Когда ребенка забрали из детского учреждения домой, родители обнаружили множественные следы побоев - волосы ребёнка вырваны, на голове ушибы, кровоподтеки и ссадины, на руке следы проколов от иглы.

Далее женщина написала о произошедшем со слов дочери:

"Мамочка родная, я тебя умоляю, не отдавай меня в этот садик, меня били и мучали, я сильно боюсь! После обеда, когда ушла воспитательница, за нами осталась присматривать Динара (бухгалтер детсада), она меня начала заставлять ложиться спать, когда я попросила дать мне задания она закричала "ты не особая!". Я пошла в туалет, потом хотела попить воды, попросила попить, а она разозлилась "здесь тебе не дом! это хочу, то хочу!" и потащила меня в кровать. Пришла заведующая принесла шприц, наклонилась надо мной, открыла шприц и пугала меня, что если не усну они сделают укол, рядом ещё была нянечка. Потом они ушли и осталась одна Динара, я не хотела спать и Динара разозлилась, взяла шприц, открыла иголочку, держала одной рукой мою руку, другой начала колоть меня. Я просила и плакала этого не делать, но она ещё больше злилась, вытащила иголку и снова начала засовывать".

В пресс-службе УВД города Ош обещали сообщить подробности позже. По данным же пресс-службы МВД КР, факт избиения зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство. Также назначены все необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/399908
Теги:
детский сад, избиение, Ош, уголовная ответственность, Кыргызстан, избил ребенка, УВД
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Комментарии
Читатель
21.04.2021, 12:27

Из одного бишкекского частного сада нам воспитатели присылали фото нашего играющего малыша, дескать, все отлично, ребенку нравится. Но я никак не мог понять, почему малыш приходит домой с заплаканными глазами и грустный. В конце концов выяснилось, что за детьми в этом саду не смотрят, запирают в комнату, где они могут часами плакать. Забрал малыша. Пусть лучше дома растет, чем с извергами-воспитателями.

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