Президент КР выступил с поддержкой закона об открытии казино на Иссык-Куле

Президент Садыр Жапаров сделал заявление относительно принятия Жогорку Кенешем в первом чтении законопроекта "О специализированном административном районе на территории Иссык-Кульской области, включающем туристическо-развлекательный комплекс".

"Казино откроют не для граждан Кыргызстана, а только для иностранцев и туристов. Закон запрещает кыргызстанцам посещать казино и играть в азартные игры. Депутаты правильно поддерживают. Разве будет плохо, если деньги туристов останутся в Кыргызстане? Данная практика распространена во многих странах, в том числе и соседних. Отдельные недальновидные депутаты - популисты делают "чёрный пиар" против депутатов, которые поддерживают данный законопроект", - передает заявление главы государства его пресс-служба.

Напомним, сегодня депутаты ЖК большинством голосов одобрил закон об открытии казино и других развлекательных заведений для иностранцев на территории Иссык-Кульской области.