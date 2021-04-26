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В КР думают ограничить массовые мероприятия, в том числе жума намаз и ифтар

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- Оксана Гут
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Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В рамках заседания была обсуждена эпидемиологическая ситуация в каждом регионе страны, актуальные вопросы по обеспеченности больниц лекарственными средствами и оборудованием и укомплектованности медицинскими работниками, а также подготовленность к разворачиванию новых коек для пациентов с COVID-19.

"По республике, в том числе в городе Бишкек, наблюдается рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эпидемиологическая ситуация в стране изменилась за последнюю неделю. Мы приблизились вплотную к 400 случаям регистрации больных с COVID-19 в день. В стране зафиксированы новые штаммы данного вируса. Все действия должны быть четко скоординированы для исключения дублирования. Учитывая, что самая высокая заболеваемость COVID-19 наблюдается в городе Бишкек, необходимо увеличить количество мобильных бригад медиков с 20 до 25, задействовать дополнительные единицы Скорой медицинской помощи и развернуть дополнительные стационары уже со следующей неделей", - сказал первый вице-премьер-министр.

Со своей стороны Министерство здравоохранения и социального развития КР предлагает Духовному управлению мусульман Кыргызстана рассмотреть вопрос о временном приостановлении проведения массовых мероприятий таких, как жума намаз и ифтар. А также необходимо обеспечить строгое соблюдение не более 50% заполняемости театров, кинотеатров и ограничить проведение массовых мероприятий. Эти меры необходимы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Артем Новиков подчеркнул, что соответствующие планы реагирования приняты, в страну доставлена первая партия вакцины "Спутник V", согласно договоренностям, достигнутым на высшем уровне в ходе визита президента Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. Также продолжается вакцинация китайской вакциной. Нужно обратить особое внимание на профилактику COVID-19 и вакцинацию групп риска. Ситуация должна быть на ежедневном контроле.

По итогам заседания штаба дан ряд поручений по мониторингу и контролю за алгоритмом профилактики и лечения пациентов с COVID-19, обеспеченности лекарств, средствами защиты и системами подачи кислорода в стационары.


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URL: https://www.vb.kg/400088
Теги:
правительство, Кыргызстан, Артем Новиков, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1212 материалов)
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