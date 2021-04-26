Дорожный ад. Часть I. Жители Канта готовы подать в суд на мэрию города

В редакцию VB.KG в последние месяцы все чаще стали приходить жалобы жителей города Кант Чуйской области. Уже несколько лет они вынуждены жить практически в послевоенной разрухе. Дороги города, в том числе, центральные, изрезаны ямами и просевшим асфальтом. Каждая поездка по городу превращается для водителя в настоящую полосу препятствий. Пешеходы и вовсе вынуждены добираться до транспорта, базара и больницы практически по пояс в грязи.

Испытание на прочность для кантовчан началось три года назад. Сначала практически все улицы города, в том числе, с асфальтом, перерыл "Газпром". Асфальт возвращать после своих работ компания не стала, видимо решив, что достаточно обеспечила местных жителей благами цивилизации в виде "голубого топлива", засыпав места раскопок песком или землей, после чего "Газпром" канул в лету. Понятное дело, что после дождя грязь размыло и улицы превратились в непролазную жижу.

На этом беды не закончились. Следом "раскопки" начал "Водоканал". Причем разрытые им ямы (для усадки) стояли по несколько месяцев не закопанными. Жители буквально пробирались через них мелкими перебежками. После водоканал закопал все по схеме "Газпрома", присыпав ямы глиной и землей. Превратив некогда асфальтированные улицы в руины. Ездить по некоторым в последнее время становится практически невозможно.

Примечательно, что выглядят, как после бомбежки, не только внутренние улицы, но центральные. В ямах и рытвинах весь базар, трасы, по которым ходит общественный транспорт, и даже центральная площадь города аккурат возле мэрии Канта.

А вот так выглядит центральная дорога города:

Примечательно, что Кант – является одним из региональных городов, на который, согласно его статусу, выделяет определенный бюджет. Конечно, он гораздо меньше, чем в Бишкеке, но выше, чем в айыл окмоту. Согласно официальным данным, утвержденный бюджет мэрии города Кант на 2020 год по доходам и расходам составил 187 млн 728 тысяч 500 сомов. В том числе: бюджетные средства 180428,5 (сто восемьдесят млн. четыреста двадцать восемь тыс. пятьсот) сом; специальные средства 7300,0 (семь млн. триста тыс.) сом, с остатками средств на начало 2020 года в сумме 43807,4 (сорок три млн. восемьсот семь тыс. четыреста) сом. По среднему курсу в 84 сома за доллар это около 2 млн 234 тысяч 863 сомов.

По крайней мере, обеспечить граждан нормальными дорогами на эти деньги вполне возможно. Поэтому, напрашивается резонный вопрос, куда исчезают выделенные из республиканского бюджета средства?

На фото видно, как на дорогах остались засыпанные песком и землей не залатанные дыры в асфальте.

Кантовчане в интервью VB.KG открыто заявили, что устали от бездеятельности мэрии, а жители города, имеющие авто и почти ежемесячно ремонтирующие "ходовку" из-за аварийных дорог, готовы и вовсе подать на мэра и администрацию в суд с требованием возмещения морального ущерба.

При этом "местные" депутаты, к которым граждане обратились после выборов, открыто заявили, что они могут жаловаться куда хотят, никаких работ те проводить не будут.

При этом на все возмущения администрация периодически показывает какие-либо "сводки" по прокладке труб и латании дыр на маленьком участке улицы. Вот только, к слову, прокладка труб по улице Пушкина, прошлой осенью, делалась на деньги гранта Швейцарии. И они явно не имеют отношения к целевому освоению средств из бюджета города Кант…

Чтобы помочь беде граждан в борьбе с халатностью властей, VB.KG запускает серию "народных новостей" о состоянии дорог и инфраструктуры города Кант. Также редакция просит АКС ГКНБ, Счетную палату и прочие ответственные службы разобраться с вопросом целевого использования денег, выделяемых городу Кант из республиканского бюджета и, соответственно, денег налогоплательщиков.

VB.KG в следующем репортаже покажет мнение жителей города и их видеообращение к многострадальной администрации.