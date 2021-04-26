Жапаров: Кыргызстан нуждается в доступе к портам трех океанов

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 апреля, принял участие в работе 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН, которая проходит в формате видеоконференции.

Приводим текст выступления главы государства полностью:

"Уважаемая госпожа исполнительный секретарь, Ваши Превосходительства! Для меня является большой честью выступить с приветственным словом на открытии 77-й сессии ЭСКАТО. В этот непростой период для всего человечества перед вами стоит весьма важная задача – выработать решения по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии по принципу "лучше, чем было".

Пандемия COVID-19 привела к серьезным проблемам в международной̆ торговле во всем мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это поставило под угрозу дальнейшую полноценную реализацию Целей Устойчивого Развития. Большинство развивающихся стран лишились существенной части доходов. А ресурсы, которые они имеют, вынуждены направлять на ликвидацию последствий пандемии.

В прошлом году в ходе Политического форума по устойчивому развитию Кыргызстан представил свой первый Национальный добровольный обзор достижения Целей Устойчивого Развития. Этот доклад был составлен с учетом влияния COVID-19 на реализацию поставленных целей. В нем также отражены сферы, где нам необходима международная поддержка.

В этой связи мы надеемся, что ЭСКАТО продолжит уделять пристальное внимание вопросам дальнейшего достижения Целей Устойчивого Развития.

Уважаемая г-жа Алишабáна, уважаемые участники заседания!

Кыргызская Республика является развивающейся горной страной, не имеющей выхода к морю. Данное обстоятельство значительно затрудняет наши возможности по ведению внешней торговли. В этой связи мы приветствуем поддержку ЭСКАТО по линии Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. Кыргызская Республика нуждается в доступе к портам Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

Следовательно, Кыргызстан заинтересован в привлечении иностранных инвесторов в страну. Мы активно работаем над улучшением инвестиционной и торговой политики. Наша основная цель – это создание благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечение защиты прав предпринимателей и инвесторов.

В условиях пандемии нам необходимо не создавать препятствия и новые барьеры, а максимально сотрудничать в целях развития торговли и повышения уровня жизни населения.

В завершении, желаю всем участникам заседания дальнейшей плодотворной работы и успехов в достижении наших общих целей!".