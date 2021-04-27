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Садыр Жапаров: Мы не будем решать вопросы по границе во вред нашему народу

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству АКИpress прокомментировал вопросы по государственной границе.

Недавно глава правительственной делегации Камчыбек Ташиев встретился с жителями Узгенского района, которые были недовольны относительно отдельных участков на границе. Ташиев сказал, что согласился с тем, чтобы Кемпир-Абад оставался на территории Кыргызстана. Кроме того, стало ясно, что не получилось договориться с Таджикистаном по вопросу делимитации границ. По вашему мнению, что конкретно не получается с Таджикистаном? И как быть с достигнутыми договоренностями с Узбекистаном?

- В вопросах границ обязательно бывают споры между двумя странами. Это так просто не решается. Например, и в Узбекистане тоже идут обсуждения – там тоже говорят, что их земли отдали, у них тоже есть недовольства. Поэтому, когда решается вопрос по границам, если отдаешь с одного участка 5 гектаров земель, то нужно получить в другом месте, в другом селе или районе 5 гектаров.

И с Таджикистаном такие же места есть, расположенные в шахматном порядке. Мы должны решать их путем переговоров. Мы должны взять земли, которые нам нужны, и отдать земли, которые нужны им. Мы решим это вместе с местным населением.

До этого все решали скрытно. За 30 лет, сами знаете, решали скрытно, ставили подписи, ратифицировали, утверждали и потом, когда прокладывали колючую проволоку, народ начинал возмущаться, что отдали наши земли. Так наши земли и были отданы. И мы сейчас ведем переговоры, чтобы эти земли как-то вернуть.

И в таких переговорах если с одной стороны отдаем, то с другой стороны получаем.

Теперь с населением, которое говорило, что отдали наши земли, будем обсуждать и решать путем переговоров.

Какие именно вопросы не получается решить с Таджикистаном? И какой ответ будет дан Узбекистану по Кемпир-Абаду?

- Сейчас только начало переговоров. Никакие документы не подписаны. Пройдет 4 этапа, только потом будет подписано. Сначала комиссия рассмотрит протокол, потом это принесут президентам, они рассмотрят и направят парламенту, парламент ратифицирует и снова отправит президенту, и только после подписания президента вступает в силу. Мы ведем переговоры и будем продолжать это. В состав комиссии добавим и местных жителей.

Мы стараемся не повторять ошибок прежних. Раньше не то, чтобы местные жители, даже кыргызстанцы не знали. Узнавали только тогда, когда протягивали колючую проволоку...

С Таджикистаном пока переговоры не начались. Вопросы границ не решаются односторонне. Например, если мы с вами будем делить общий стол, вы скажете, что он принадлежит вам, я скажу, что мне. Мы должны будем делить поровну. Вы скажете, что хотите получить 75%, и я скажу то же самое. Споры так и будут идти, пока в конце не придем к одному решению.

Но мы не будем решать во вред нашему государству и нашего народа. Мы приложим все усилия, чтобы решить в пользу государства и народа.


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URL: https://www.vb.kg/400126
Теги:
граница, Таджикистан, Узбекистан, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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