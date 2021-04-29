Конфликт на границе КР и РТ: Почему до сих пор молчит Москва?

Российский политолог Никита Мендкович заявил СМИ, что Россия готова стать посредником в переговорах Бишкека и Душанбе. По его словам, Россия неоднократно предлагала выступить в качестве посредника на переговорах по решению приграничных споров.

"В том числе были предложения об использовании в качестве переговорной площадки ОДКБ, так как Кыргызстан и Таджикистан входят в эту организацию", - сказал Мендкович.

Между тем, если можно так выразиться, надежда российского эксперта на то, что руководство РФ готово взять на себя функции миротворца на кыргызско-таджикской границе пока не подтверждается фактами. В частности, до сих не понятно молчание Москвы, когда, практически, между двумя членами ОДКБ Кыргызтаном и Таджикистаном назревает чуть ли не настоящая война.

Самое интересное, что в это же время в столице Таджикистана проходит заседание секретарей Совбезов Армении, Беларусии, Казахстана, Кыргызстана и России. И никто из них не поднял тему по поводу конфликта, который проходит на границе. Складывается впечатление, что они как будто не курсе, что происходит у них под боком. Единственное, только МИД Узбекистана выступил с заявлением, призвав "стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности".

До этого, а именно 27 апреля текущего года, министр обороны России Сергей Шойгу побывал в Душанбе с официальным визитом для участия в работе заседания Совета министров обороны ОДКБ. Также он провел двустороннюю встречу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо. О чем они говорили неизвестно, но факт остается фактом, сегодня таджикские военные уже стягивают свои силы к нашей границе. Кстати, в этот же день глава военного ведомства России успел побывать и в Ташкенте. Посещение Бишкека, видимо, в планы Шойгу не входило.

С 29 же по 23 апреля на юге Таджикистана и вовсе прошли масштабные войсковые учения с участием России. Всего в тактическом учинении было задействовано свыше 3,5 тыс. военнослужащих и до 400 единиц военной техники.

В связи с вышеперечисленными событиями вновь хочется спросить, почему до сих пор молчит Москва? Может в России ждут эскалации конфликта, дабы потом вмешаться в нужный момент? В общем, к настоящему времени пока не понятна позиция Кремля. Возможно прав политолог Бакыт Бакетаев, который в интервью редакции VB.KG по этому поводу привел интересную аналогию.

- Вы наблюдали, что когда пьяные люди сорятся, то иногда лучше дать им выпустить пар. Потом померить их будет легче, но когда им не дают помахать кулаками, то между ними может надолго сохраниться напряжение. Иногда это еще хуже. Не исключено, что в Москве решили пойти по этому сценарию, - сказал он.