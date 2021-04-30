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МИД РФ: В Москве с тревогой следили за ситуацией на границе КР и РТ

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- Светлана Лаптева
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В Москве с тревогой следили за резким обострением ситуации на спорном участке границы между братскими нам Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, в результате вооруженных столкновений есть человеческие жертвы. Значительное число пострадавших с обеих сторон. На данный момент обстановка стабилизировалась, но напряжённость все еще сохраняется.

Выражаем соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Приветствуем достигнутые в ночь на 30 апреля договорённости между сторонами о прекращении столкновений и переводе напряжённой ситуации в стадию переговоров, отводе сил и боевой техники.

Призываем стороны путем дальнейших переговоров – в духе союзничества и добрососедства – выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию, принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов. В этой связи поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании Совместной рабочей группы, в задачи которой будет входить информационная работа с населением, а также патрулирование и мониторинг обстановки в приграничье.

Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", - заявила она.


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URL: https://www.vb.kg/400308
Теги:
МИД, Россия, Таджикистан, Кыргызстан
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