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MegaCom объявил о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227

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Компания MegaCom и Красный Полумесяц Кыргызстана объявляют о начале экстренного сбора денежных средств для оказания помощи пострадавшим в ходе обострения обстановки на границе Кыргызстана и Таджикистана, а также эвакуированным жителям Баткенской области. Мобильный оператор призывает соотечественников проявить солидарность, перечислив на добровольной основе любую сумму в качестве пожертвования через приложение MegaPay.

Как перевести средства?

Для этого необходимо:

  1. cкачать или обновить мобильное приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store);
  2. выбрать услугу "Баткеним менин" на главной странице сервиса;
  3. указать свой номер телефона, с которого будут списаны денежные средства, и желаемую сумму перевода;
  4. подтвердить платеж.

Также ЗАО "Альфа Телеком" сообщает о запуске Горячей линии 1227 по вопросам оказания гуманитарной помощи населению региона.

ВАЖНО! Бесплатные звонки на Горячую линию доступны для абонентов всех мобильных операторов Кыргызстана.

Компания MegaCom желает мира и благополучия всем кыргызстанцам и призывает сообща поддержать население приграничных районов Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/400318
Теги:
#MegaCom, PR
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