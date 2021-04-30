MegaCom объявил о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227

Компания MegaCom и Красный Полумесяц Кыргызстана объявляют о начале экстренного сбора денежных средств для оказания помощи пострадавшим в ходе обострения обстановки на границе Кыргызстана и Таджикистана, а также эвакуированным жителям Баткенской области. Мобильный оператор призывает соотечественников проявить солидарность, перечислив на добровольной основе любую сумму в качестве пожертвования через приложение MegaPay.
Как перевести средства?
Для этого необходимо:
Также ЗАО "Альфа Телеком" сообщает о запуске Горячей линии 1227 по вопросам оказания гуманитарной помощи населению региона.
Компания MegaCom желает мира и благополучия всем кыргызстанцам и призывает сообща поддержать население приграничных районов Баткенской области.