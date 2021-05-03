В Бишкеке "Тойота" сбила продавщицу "Шоро", а после врезалась в другое авто

В Бишкеке 25-летний водитель легкового авто сбил на тротуаре продавщицу напитков "Шоро". Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

2 апреля на пересечении улиц Садырбаева и Масалиева водитель машины "Тойота Алтеза" С.А. 1996 года рождения, не справившись с управлением совершил наезд на продавщицу "Шоро", которая находилась возле ТЦ "Фрунзе". Затем автолюбитель врезался в припаркованную автомашину марки "Фольксваген-Гольф 3", водителем которого является гр. Т.М. 1985 года рождения.

Пострадавшую доставили в ГКБ №4.

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