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В Бишкеке "Тойота" сбила продавщицу "Шоро", а после врезалась в другое авто

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- Оксана Гут
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В Бишкеке 25-летний водитель легкового авто сбил на тротуаре продавщицу напитков "Шоро". Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

2 апреля на пересечении улиц Садырбаева и Масалиева водитель машины "Тойота Алтеза" С.А. 1996 года рождения, не справившись с управлением совершил наезд на продавщицу "Шоро", которая находилась возле ТЦ "Фрунзе". Затем автолюбитель врезался в припаркованную автомашину марки "Фольксваген-Гольф 3", водителем которого является гр. Т.М. 1985 года рождения.

Пострадавшую доставили в ГКБ №4.

Фото на главной иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/400415
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, автонаезд
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