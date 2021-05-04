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Необъективная позиция РФ по событиям в Баткене уводит КР к Турции и Западу

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- Виктория Гунгер
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После трагических событий 29-20 апреля в Баткенской области Кыргызстана, связанных с нападением на КР Таджикистана и позицией по ним России, общественное мнение нашей республики показывает разочарование и поворот в сторону Турции и тюркского мира. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

По его словам, к этому привела широкоформатная агрессия со стороны Таджикистана в отношении Кыргызстана и странное молчание высшего руководства России.

- В настоящее время в ОДКБ председательствует Таджикистан. И 28 апреля там находились высшие чиновники РФ, в том числе, Сергей Шойгу. Между РФ и РТ были подписаны неплохие договоренности по Афганистану. Более того, СМИ РФ по конфликту между КР и РТ подавалась односторонняя информация в пользу Таджикистана. Это показывает, что в данном случае Россия не занимает объективную позицию. Поэтому, в этом плане я согласен с Аркадием Дубновым, что Душанбе Москве выгоднее, чем Бишкек. Так как это передовой рубеж перед Афганистаном. А значит, там более удобно наращивать свое присутствие, - считает Марс Сариев.

Также, по мнению политолога, Москва уверена, что Бишкек особо никуда не денется с учетом присутствия наших мигрантов там, членства в ЕАЭС и ОДКБ.

- Но это ошибочная позиция России. Если посмотреть сегмент сети Интернет, в тот момент, когда турецкий лидер Реджеп Эрдоган моментально отреагировал и предложил помощь Кыргызстану в момент противостояния, произошел разворот в сторону Турции и тюркского мира. На этом фоне полное отсутствие позиции России, которая поздно подключилась к урегулированию ситуацию, вызвало разочарование. То есть, проигрышная позиция РФ в информационном плане, привела к смене общественного мнения в республике, - отметил Сариев.

Конечно, подчеркивает политолог, мы не можем выйти из ОДКБ, не может порвать со стратегическим партнером в лице РФ.

- Если это случится, мы станем легкой приманкой для геополитических игроков. Но, тем не менее, Россия очень серьезно теперь проигрывает другим странам. Повторюсь, что общественное мнение КР поворачивается в сторону Турции и Запада. Неправительственный сектор сейчас полностью поддерживает действующую власть и планирует подать в Международный суд по Римскому статусу на Таджикистан. Если это случится, и Запад нас поддержит против авторитарного режима Эмомали Рахмона, мы начнем дрейфовать в сторону Запада. Таким образом, почти потеряв Армению и Молдову, потеряв Грузию, Украину, Россия начинает терять и Кыргызстан в общественном сознании. То есть, российская политика терпит крах по всему бывшему СССР. А это говорит о слабости системного мышления российских аналитических структур в информационном плане, - заключил Марс Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/400442
Теги:
приграничные конфликты, Россия, США, Таджикистан, Турция, Европейский союз, Кыргызстан
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