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Больше месяца назад вышел из детского дома и не вернулся 15-летний Вадим

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- Оксана Гут
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Внимание, розыск! Больше месяца назад вышел из детского дома и не вернулся 15-летний Вадим Колесник. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

ОВД Сокулуксого района разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Колесник Вадим Александрович 2006 год рождения,

который вышел из детского дома 31 марта текущего года в селе Военно-Антоновка и по настоящее время не вернулся.

Приметы: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы темные, лицо смуглое, глаза карие.

В порядке информации сообщается, что Вадим Колесник ранее неоднократно сбегал из детского дома, и сотрудниками милиции возвращался. Последний раз мальчик был найден в декабре 2020 года и передан представителям детского дома.

Кроме того, имеется информация о том, что несовершеннолетний может находится в городе Бишкек и заниматься попрошайничеством.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Дежурная часть ОВД Сркулуского района (0312) 60-75-67, 0558 86 14 86,0701 80 18 03 (группа розыска).


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URL: https://www.vb.kg/400447
Теги:
розыск, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок, попрошайки
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