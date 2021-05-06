Инвалид стал советником омбудсмена и обещает "без извращений" помогать ЛОВЗ

Омбудсмен (акыйкатчы) Кыргызстана Токон Мамытов назначил Аскара Турдугулова своим советником на общественных началах по вопросам защиты прав людей с инвалидностью.

На встрече с Турдугуловым омбудсмен заявил:

- Вопросы, касающиеся защиты прав и свобод людей с инвалидностью, являются одним из приоритетных направлений деятельности аппарата омбудсмена КР. Практически в каждом Ежегодном докладе акыйкатчы освещаются проблемы таких граждан и даются соответствующие рекомендации по их решению. В данном направлении мы активно взаимодействуем с представителями общественных объединений, представляющих интересы людей с инвалидностью, и привлекаем различных экспертов. Работа в качестве советника омбудсмена Кыргызстана откроет перед вами широкие права и возможности по осуществлению правозащитной деятельности в нашей республике и непосредственно при сотрудничестве с аппаратом омбудсмена КР, – подчеркнул Токон Мамытов.

Со своей стороны Аскар Турдугулов поблагодарил Акыйкатчы за оказанное высокое доверие и отметил, что люди с инвалидностью, проживающие в Кыргызстане, особо остро нуждаются в помощи и защите своих конституционных прав и свобод.

- На сегодняшний день в Кыргызской Республике проживает свыше 200 тысяч инвалидов, 30 тысяч из которых – это дети. Права инвалидов, к сожалению, нарушаются повсеместно, начиная с обеспечения всеми государственными, культурными и спортивными организациями доступа в свои здания нормальными и соответствующими мировым стандартам пандусами, а не их извращенным подобием в виде двух проложенных на ступеньках шпал или совершенно неприспособленных скатов, по которым может проехать далеко не каждое кресло-каталка инвалида, и заканчивая назначение и выплатами различных социальных пособий и их уровня. Поэтому надеюсь, что удостоверение советника омбудсмена КР поможет мне и всем остальным инвалидам Кыргызстана более результативно продвигать и защищать наши законные интересы и права, – сказал Турдугулов.

Токон Мамытов вручил вновь назначенному представителю главного правозащитного органа республики соответствующее удостоверение, а также разъяснил его полномочия и задачи по предстоящей совместной работе.