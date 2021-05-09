Сапар Исаков возложил в Москве цветы к могиле неизвестного солдата

Сапар Исаков в Москве возложил цветы к могиле неизвестного солдата. В соцсетях он также опубликовал пост с поздравлениями кыргызстанцев.

В нем говорится:

"Дорогие соотечественники! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и сержанты! Офицеры и генералы!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Дорогие ветераны, благодаря вашему подвигу 76 лет мы живем под открытым небом. Вы посмотрели на смерть в кровавой битве и вернулись с Победой. Вы работали днем ​​и ночью в больнице. В самой жестокой войне в истории мира вы спасли человечество от бедствий фашизма. Вы подарили нам самый ценный дар жизни - счастье жить в мире и растить детей.

Вы открыли путь к свободной и хорошей жизни.

Значение Великой Победы становится яснее по мере того, как мы отдаляемся от кровопролитной войны. Поистине, это Великая Победа! Победа добра над злом и света над тьмой! Торжество мира и умиротворения! Великая Победа, пришедшая со слезами, жизнями и кровью миллионов!

С уважением, Исаков Сапар Жумакадырович!