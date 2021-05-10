Конфликт с РТ. "РФ КР обязательно поможет. Но сделает это в рамках закона"

Меня смущает, что в Кыргызстане начинают "качать" общество против России и ОДКБ. Полковник срывает с себя знаки отличия ОДКБ. Это, кстати, прямо по лекалам цветных революций, посмотрите опыт Украины, Беларуси, там тоже ангажированные силовики, а часто, люди, выдающие себя за них, срывали с себя погоны, в знак протеста. Это Шарповская методичка. Поэтому, я призываю уважаемых и горячо любимых мной кыргызов – не поддаваться на провокации. Тем более, что эти провокации против ваших интересов. Об этом VB.KG сообщил российский политолог Павел Данилов.

По его словам, стоит посмотреть, сколько грантов по разным программам раздают вашим "общественникам" США. Огромные деньги. Зачем?

- Да вот за этим. Чтобы кыргызы сами, своими руками, рушили свое благополучие, бизнес, добрососедство, репутацию. Посмотрите, уже призывы к войне идут в Кыргызстане. Зачем?! Зачем призывать своих граждан идти убивать и умирать самим? Вы уверены, что это в интересах кыргызов? Нет, конечно. Это в интересах того, кто платит всевозможным многочисленным НКО, как в Кыргызстане, так и Таджикистане, - подчеркнул Данилов.

Теперь относительно позиции ОДКБ в этом вопросе и возможности созыва экстренного заседания из-за конфликта двух стран-членов организации. Как отметил российский политолог, ОДКБ, как и любой официальный орган – процедурный. Никто не может просто взять что-то и сделать.

- Есть регламент. А регламент такой, что страна член ОДКБ подает запрос о созыве экстренного Совета Генеральному Секретарю. Сейчас это гражданин Беларуси – Зась Станислав Васильевич. Он принимает решение о созыве внеочередного экстренного Совета. Опять же, в ОДКБ пять разных Советов:

Совет коллективной безопасности (далее – Совет); Совет министров иностранных дел (далее – СМИД); Совет министров обороны (далее – СМО); Комитет секретарей советов безопасности (далее – КССБ); Постоянный совет.

И какой конкретно созывать, в ведениях Генерального секретаря. Я пока не видел информации о том, чтобы Кыргызстан подал такую заявку в ОДКБ. Равно как и Таджикистан. Это касается процедурных вопросов. Учтите, Устав ОДКБ, в том числе и вышеописанный регламент, утвержден ООН. Его нельзя нарушать. Так что пока не вижу оснований для возмущений в сторону ОДКБ. Все страны-участницы подписали и ратифицировали именно такой регламент, - сказал Данилов.

Что касается возможных санкций к виновным в данной ситуации, то по мнению политолога РФ, виновных для начала нужно установить, а на это потребуется время.

- Понятно, что каждая сторона смотрит на происшедшее со своей "колокольни". Но, тем кто будет расследовать ситуацию, нужно быть объективными, с "холодным сердцем". Далее, есть только одна законная санкция, в рамках ОДКБ – исключение страны из членов. А вот дальше, после исключения, уже Совет ОДКБ будет решать, что предпринять. И других, законных инструментов сейчас нет, - рассказал Данилов.

А Россия Кыргызстану обязательно поможет. Но сделает это в рамках закона, а не по понятиям, добавил российский политолог.