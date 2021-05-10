В КР увеличен базовый оклад семейных врачей с 5 000 до 10 000 сомов

Сертифицированным семейным врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, начислят заработную плату по новому тарифу. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС при МЗиСР.
Сертифицированные семейные врачи и врачи общей практики получат заработную плату по новой тарификации, согласно постановления правительства КР "О внесении изменений в некоторые решения Правительства КР по вопросам оплаты труда работников системы здравоохранения" от 8 апреля 2021 года №134. На текущий момент Фонд ОМС проводит соответствующие процедуры по начислению заработной платы.
В частности, всем сертифицированным семейным врачам и врачам общей практики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) населению, увеличен базовый оклад с 5 тысяч до 10 тысяч сомов.
Сохраняются все надбавки и компенсационные доплаты к базовому окладу, в частности, за работу в условиях высокогорья и отдаленных зонах Кыргызской Республики, в сельской местности, а также за работу в особых условиях труда.
Кроме этого, сохраняются:
Отменены доплаты за результаты работы на основе 12 индикаторов, внедренные в ПМСП 2018 году.
Зарплата сертифицированного семейного врача и врача общей практики с учетом надбавок в среднем составит 17 тысяч сомов.
Сертифицированный врач, не имеющий стажа и категории, будет получать около 10 тысяч сомов (без вычета налогов).
"Повышение базового оклада, направленное на повышение статуса семейных врачей, позволит привлечь молодых специалистов, особенно в регионы, где отмечается острая нехватка медработников и положительно отразится на их укомплектованности", - считают в ФОМС.
Справка:
Базовый оклад - это фиксированный размер оплаты труда работников за исполнение должностных обязанностей на одну ставку за календарный месяц, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.