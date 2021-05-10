В КР увеличен базовый оклад семейных врачей с 5 000 до 10 000 сомов

Сертифицированным семейным врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, начислят заработную плату по новому тарифу. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС при МЗиСР.

Сертифицированные семейные врачи и врачи общей практики получат заработную плату по новой тарификации, согласно постановления правительства КР "О внесении изменений в некоторые решения Правительства КР по вопросам оплаты труда работников системы здравоохранения" от 8 апреля 2021 года №134. На текущий момент Фонд ОМС проводит соответствующие процедуры по начислению заработной платы.

В частности, всем сертифицированным семейным врачам и врачам общей практики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) населению, увеличен базовый оклад с 5 тысяч до 10 тысяч сомов.

Сохраняются все надбавки и компенсационные доплаты к базовому окладу, в частности, за работу в условиях высокогорья и отдаленных зонах Кыргызской Республики, в сельской местности, а также за работу в особых условиях труда.

Кроме этого, сохраняются:

стимулирующие надбавки за ученую степень - лицам, имеющим почетные звания "Заслуженный врач Кыргызской Республики", "Заслуженный работник здравоохранения Кыргызской Республики", за квалификационную категорию, выслугу лет. дополнительная заработная плата, распределяющаяся через коэффициент трудового участия (КТУ).

Отменены доплаты за результаты работы на основе 12 индикаторов, внедренные в ПМСП 2018 году.

Зарплата сертифицированного семейного врача и врача общей практики с учетом надбавок в среднем составит 17 тысяч сомов.

Сертифицированный врач, не имеющий стажа и категории, будет получать около 10 тысяч сомов (без вычета налогов).

"Повышение базового оклада, направленное на повышение статуса семейных врачей, позволит привлечь молодых специалистов, особенно в регионы, где отмечается острая нехватка медработников и положительно отразится на их укомплектованности", - считают в ФОМС.

Справка:

Базовый оклад - это фиксированный размер оплаты труда работников за исполнение должностных обязанностей на одну ставку за календарный месяц, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.