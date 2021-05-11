От хаоса к плану: Сельское хозяйство КР пора переводить на плановую основу?

Сельское хозяйство пора переводить на плановую основу. Такое мнение в последнее время высказывают все больше авторитетных экономистов республики. Дикий рынок, утверждают они, приведет страну к дефициту необходимых продуктов питания.

В частности, заместитель министра экономики и финансов Сеит Рысалиев рассказал на брифинге представителям СМИ, что в стране долгое время не уделялось внимание структуре посевных площадей.

- Мы обязаны возродить плановое ведение хозяйства. От этого ушли 30 лет назад, но жизнь заставляет вернуться к давно апробированной системе развития агропромышленного комплекса. Минсельхоз и Минэкономики должны совместно работать в этом вопросе. Необходимо в первую очередь определить основные виды продовольствия, которые мы сами должны производить и делать все возможное для стимулирования крестьян выращивать именно эти культуры, - считает Рысалиев.

Солидарна с ним и представитель отдела агромаркетинга Министерства сельского хозяйства, мелиорации и поддержки регионов Алиса Дуйшекеева. На встрече с предпринимателями она заявила:

- Ранее существовал государственный план по выращиванию основных видов сельхозкультур. Он составлялся исходя из численности граждан нашей республики. Но в начале 90–х эта стройная система была разрушена. В правительстве и Минсельхозе было много сторонников рыночных отношений в аграрной отрасли. Они утверждали, что фермеры сами будут заинтересованы в наполнении отечественного рынка основными продуктами питания, а плановая система устарела. Жизнь доказала ущербность такой точки зрения. Поэтому пришло время возобновить плановое ведение сельского хозяйства. В частности, информацию о численности населения в регионах можно получать от местных ритейлеров (оптовых продавцов, посредников). Они хорошо знают потребность населения в продуктах и их объемах.

Необходимо создавать в срочном порядке торгово–логистические центры, в которых бы хранилось закупленное продовольствие и собиралась информация о наличии продуктов питания у фермеров и перерабатывающих предприятий. Ритейлеры при такой системе будут работать в тесном контакте с крупными торговыми сетями.

Фермеры и предприятия должны будут в первую очередь выполнять госзаказы, а излишки продукции реализовывать по своему усмотрению. Пакеты заказов должны формироваться в тех же торгово–логистических центрах.

Несколько иной точки зрения придерживается директор Научно–исследовательского института земледелия, академик Жамин Акималиев.

- Плановую систему ведения сельского хозяйства сейчас уже не вернуть. К тому же она, на мой взгляд, громоздка, требует огромного числа чиновников, а это нагрузка на бюджет, к тому же появятся всевозможные коррупционные деяния. В Программе продовольственной безопасности сказано, что нам следует обеспечивать себя прежде всего девятью продуктами питания. Вот в производство этих продуктов нужно внедрять систему госзаказов. Такими вопросами должны заниматься Минсельхоз и Минэкономики.

Возникает вопрос: где взять деньги на госзаказ? Но он решается легко. На закупку продовольствия за границей государство ежегодно тратит 800 (!) миллионов долларов, или 5 миллиардов сомов. Может, хватит кормить зарубежного сельхозпроизводителя и не лучше ли перенаправить эти деньги на госзаказы для наших фермеров?

Наверно, теперь даже самые фанатичные сторонники рыночных отношений понимают, что государство должно стать одним из ключевых игроков в агропроизводстве. Во всех развитых странах давно внедрена такая практика, и она приветствуется не только фермерами, но и обычными гражданами.

Интересные взаимоотношения между крестьянами и правительством в Японии. Власти скупают у тамошних фермеров по высоким ценам весь урожай риса, хранят его на складах (в торгово–логистических центрах), а потом по низким ценам продают перерабатывающим предприятиям. Вот она, реальная забота о сельхозпроизводителях. Кстати, правительство Японии планирует и объемы будущего урожая риса да и других культур тоже.То есть там все под контролем властей.

Почти во всех странах Западной Европы также действует система госзаказов. А чтобы крестьяне хотели работать по такому принципу, правительство дотирует их работу. Так, французский фермер в среднем получает от правительства на один гектар 400 евро, немецкий 600 евро. И самое главное, у них не болит голова по поводу сбыта урожая. Какой–нибудь Макс или Пьер точно знают, что в заранее обговоренный день к нему приедут заготовители, заберут урожай, рассчитаются по полной программе да еще спасибо скажут.

В Кыргызстане все делается с точностью до наоборот. В прошлом году, к примеру, наши фермеры вырастили 600 тысяч тонн зерна пшеницы, а государство, точнее Материальный фонд резервов, приобрело только 10 тысяч тонн. То есть остальное крестьяне реализовывали по принципу "кто с кем умеет договориться". Не случайно урожай пшеницы у нас с каждым годом сокращается. Раньше крестьяне собирали миллион тонн зерна, а сейчас почти в два раза меньше.

Другой пример. Вместо того, чтобы определить госзаказ на производство мясной продукции, правительство стало поощрять ее поставки за рубеж! Мясо уплывает за кордон, на внутреннем рынке цены на него космические, а чиновники трещат о том, что таким чудесным образом заботятся о сельских производителях. А остальные граждане, выходит, не люди? Кстати, мы себя мясом обеспечиваем только на 55 процентов. Да по–другому и быть не может. От государства помощь в виде льготных кредитов получает только каждый сотый фермер.

Мы угробили и маслобойную отрасль, в результате обеспечиваем себя растительным маслом только на 17 процентов; каждый год что–то, да случается в свеклоперерабатывающей отрасли. Если три года назад мы обеспечивали себя сахаром на 80 процентов, то сейчас только на 55. И это происходит из–за того, что правительство не может пока навести порядок в сельском хозяйстве, эффективно помогать сельским труженикам.