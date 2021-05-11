В казанской школе в результате стрельбы погибли 8 человек, из них 7 - дети

Сегодня утром, 11 мая, в школе № 175 в Казани произошла стрельба, прогремел взрыв. Об этом сообщают российские СМИ.

Жертвами, по официальным данным, стали восемь человек, из них семеро - дети. Также говорится примерно о 20 пострадавших, у большинства из них огнестрельные ранения. Кроме того, переломы и травмы - дети пытались спастись, выпрыгивая из окон школы.

На место происшествия выехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

По официальным данным профильных ведомств, подозреваемый задержан. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев - студент четвёртого курса колледжа. Ранее он закончил эту школу. 14 апреля стрелок зарегистрировал гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска. В МВД Татарстана уверяют, что у нападавшего не было пособников. Хотя в прессе пишут, что еще один нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Уголовное производство поручено Главному следственному управлению центрального аппарата СК.

Среда, 12 мая, объявлена днём траура в республике Татарстан.