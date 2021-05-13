Работа художницы Ларисы Пак заняла второе место на конкурсе "АРТ-КОСМОС"

Работа кыргызстанки Ларисы Пак заняла второе место в номинации "Космос сознания и Психоделика" на международной выставке-конкурсе футуристического искусства "АРТ-КОСМОС", прошедшей в Москве.

Событие состоялось в рамках Международного художественного проекта "Арт-Космогония". Организовали выставку-конкурс - Всемирный Фонд искусств, под патронатом Международного Союза кураторов, Московской торгово-промышленной палаты, Евразийской Художественной палаты и продюсерского агентства "Искусство будущего".

Московская выставка-конкурс была посвящена Дню космонавтики. Ее тема - "Космос внутри и снаружи. Визуализации". К участию приглашались художники, графики, фотографы, мастера различных промыслов. Творцам предложили девять номинаций и шесть разделов. Оценивали работы конкурсантов тридцать членов жюри из двенадцати стран. Демонстрировались произведения в выставочном зале Евразийского Художественного Союза – галерее "EURASIUM".

Наша соотечественница участвовала в выставке-конкурсе со своим живописным произведением - картиной "Ночное озарение или Солнце в ночи". Ее работа в итоге заняла второе место.