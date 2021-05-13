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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 мая, поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.

Приводим текст поздравления главы государства:

"Дорогие кыргызстанцы! Уважаемые мусульмане!

Поздравляю всех вас с праздником Орозо айт!

Орозо айт - это традиционный праздник благотворительности и радости, который отмечается нашим народом с давних времен. В этот день принято ходить к друг другу в гости, высказывая благие и добрые пожелания. Весь исламский мир отмечает этот день как символ милосердия и духовного очищения.

Учитывая сложившуюся в мире санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также в целях обеспечения безопасности граждан мы вынуждены были ввести некоторые ограничения. В священном месяце Рамазан наши граждане с большим пониманием отнеслись к данным мерам, тем самым они выразили свою глубокую веру в будущее государства. К сожалению, праздник Орозо айт также проходит в условиях определенных ограничений. Государство прилагает все усилия в борьбе против коронавирусной инфекции.

Кроме этого, в священный месяц Рамазан произошли события, угрожающие территориальной целостности и безопасности нашей страны. Возможно, это испытание веры и стойкости. Пусть будут услышаны все наши молитвы в этот священный месяц. Я уверен, что великодушие, смелость, мудрость и патриотизм нашего народа станут надежной опорой в таких тяжелых ситуациях.

Сегодня все наши молитвы, надежды и стремления должны быть направлены на установление мира и согласия.

Пусть Всевышний дарует каждому дому здоровье, мир, достаток и счастье.

С праздником Орозо айт!"


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URL: https://www.vb.kg/400942
Теги:
Орозо айт, праздник, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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