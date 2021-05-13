Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 мая, поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.
Приводим текст поздравления главы государства:
"Дорогие кыргызстанцы! Уважаемые мусульмане!
Поздравляю всех вас с праздником Орозо айт!
Орозо айт - это традиционный праздник благотворительности и радости, который отмечается нашим народом с давних времен. В этот день принято ходить к друг другу в гости, высказывая благие и добрые пожелания. Весь исламский мир отмечает этот день как символ милосердия и духовного очищения.
Учитывая сложившуюся в мире санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также в целях обеспечения безопасности граждан мы вынуждены были ввести некоторые ограничения. В священном месяце Рамазан наши граждане с большим пониманием отнеслись к данным мерам, тем самым они выразили свою глубокую веру в будущее государства. К сожалению, праздник Орозо айт также проходит в условиях определенных ограничений. Государство прилагает все усилия в борьбе против коронавирусной инфекции.
Кроме этого, в священный месяц Рамазан произошли события, угрожающие территориальной целостности и безопасности нашей страны. Возможно, это испытание веры и стойкости. Пусть будут услышаны все наши молитвы в этот священный месяц. Я уверен, что великодушие, смелость, мудрость и патриотизм нашего народа станут надежной опорой в таких тяжелых ситуациях.
Сегодня все наши молитвы, надежды и стремления должны быть направлены на установление мира и согласия.
Пусть Всевышний дарует каждому дому здоровье, мир, достаток и счастье.
С праздником Орозо айт!"