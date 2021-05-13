В 43 мечетях Оша прошел праздничный Айт намаз

В центральной мечети Сулайман-Тоо города Ош 13 мая в честь священного праздника Орозо Айт состоялся праздничный Айт намаз. В мероприятии приняли участие мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, заместитель полномочный представитель правительства в Ошской области Ахмаджан Махаммадов, представители духовенства, аксакалы и жители всех 12 территориальных советов города Ош.

На мероприятии мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов поздравил всех со священным праздником Орозо Айт, пожелав каждому дому, каждой семье процветания, согласия, благополучия, мира, крепкого здоровья, духовной радости, благословения и успехов во всех добрых делах.

"Уважаемые жители и гости города Ош! Сегодня, после окончания священного месяца Рамазан, мы отмечаем один из самых важных праздников – Орозо айт! В этот день, совершая праздничный Айт намаз, каждый просит у Всевышнего мира, взаимопонимания и благословения для нашей земли, здоровья и успехов для родных и близких. Чтобы добрые намерения всегда помогали достичь поставленных целей и результатов.

В связи с этим от себя лично и от мэрии города Ош искренне и от чистого сердца поздравляю всех соотечественников и желаю, чтобы Всевышний принял этот намаз и благословил каждого на совершение благих, добрых дел.

Глубоко признателен всем гражданам за то, что с пониманием относитесь к текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, соблюдая санитарно-эпидемиологические правила и рекомендации.

Всем нам хорошо известно, что в священный месяц Рамазан необходимо быть искренними, честными, великодушными, уметь прощать людей, быть милосердными, особенно к нуждающимся и обездоленным, сиротам, одиноким людям.

В светлые дни празднования Орозо Айт особенно ощутимо стремление людей к взаимопониманию, к благодати духовного и культурно-нравственного наследия, к желанию следовать добрым традициям и обычаям. Каждый из нас чтит святую преемственность древних поколений в воплощении традиционных свершений и начинаний, предшествовавших вдохновению радостного торжества замечательного праздника Орозо Айт.

Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача, каждому дому, каждой семье желаю процветания, благополучия и согласия, всем крепкого здоровья, духовной радости, благословения и успехов во всех добрых делах, мира в каждую семью, каждой человеческой душе. С праздником Вас дорогие соотечественники!" - сказал Т.Сарыбашов.

В ходе праздничного Айт намаза особое внимание уделялось соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Сегодня в 43 мечетях Оша прошел праздничный Айт намаз.