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Отставные военные США усомнились в психическом здоровье Байдена

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Более 120 отставных адмиралов и генералов США написали открытое письмо, в котором выразили сомнения в честной победе президента Джо Байдена на президентских выборах, а также его психическом здоровье. Об этом пишет Politico.

Авторы письма - бывшие военные лидеры из организации под названием Flag Officers 4 America, основанным отставным генерал-майором Джо Арбаклом, - обвиняют администрацию Байдена в "прямых посягательствах" на свои основные права, а Верховный суд и ФБР в игнорировании фактов обнаружения нарушений в ходе президентских выборов 2020 года. Издание отмечает, что заявления военных перекликаются с высказываниями бывшего главы Белого дома Дональда Трампа об "украденных выборах".

Кроме того, военные усомнились в способности Байдена управлять страной. "Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен уметь быстро принимать точные решения в области национальной безопасности, затрагивающие жизнь и здоровье в любом месте, днем ​​или ночью", - пишут они.

По мнению авторов послания, при демократическом Конгрессе и новой администрации Соединенные Штаты "резко повернули налево к социализму и марксистской форме тиранического правления", которым необходимо противостоять путем новых выборов конгрессменов и главы государства, "чтобы защитить страну".

Полковник ВВС в отставке, преподаватель Мэри Бет Ульрих в беседе с изданием назвала поступок авторов письма "антидемократическим". Эксперт по военно-гражданским отношениям Джим Голби охарактеризовал его как "позорную попытку использовать свое звание и репутацию военных для столь грубого и вопиющего партизанского нападения". Сам же основатель Flag Officers 4 America Джо Арбакл заявил, что "ситуация, с которой сегодня сталкивается наша страна, ужасна", поэтому "молчать было бы нарушением долга".

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

Источник: [urlhttps://lenta.ru/news/2021/05/13/military/]lenta.ru[/url]


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URL: https://www.vb.kg/400950
Теги:
США, армия, Джозеф Байден
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