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Нурсултан Назарбаев поздравил Кыргызстан и Садыра Жапарова с Орозо айтом

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- Бакыт Басарбек
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Первый Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт.

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт.

"Пусть Орозо айт, почитаемый всей мусульманской уммой и призывающий к нравственности и добру, благодеянию и милости, принесет единство и изобилие", - говорится в поздравительном послании.

Нурсултан Назарбаев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и больших успехов на ответственном посту, а братскому кыргызскому народу - солидарности и благосостояния.


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URL: https://www.vb.kg/400955
Теги:
Нурсултан Назарбаев, Садыр Жапаров, Орозо айт, Кыргызстан
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