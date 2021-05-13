Нурсултан Назарбаев поздравил Кыргызстан и Садыра Жапарова с Орозо айтом

Первый Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт.

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт.

"Пусть Орозо айт, почитаемый всей мусульманской уммой и призывающий к нравственности и добру, благодеянию и милости, принесет единство и изобилие", - говорится в поздравительном послании.

Нурсултан Назарбаев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и больших успехов на ответственном посту, а братскому кыргызскому народу - солидарности и благосостояния.