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В Самарканде построят аэропорт в форме научных трудов правителя Улугбека

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В Самарканде построят аэропорт в форме научных трудов правителя тюркской державы Тимуридов, выдающегося математика, астронома, просветителя и поэта своего времени. Об этом сообщила пресс-служба компании Air Marakanda.

Идея проекта строящегося в Самарканде терминала международного аэропорта основана на научных трудах великого правителя Мавераннахра XIV века, поэта, астронома и математика Мирзо Улугбека.

"Зиджи джадиди Курагоний" ("Новые Гурагановы астрономические таблицы") признан главным научным трудом Улугбека, в книге отражены теоретические основы астрономии и координаты свыше 1000 звезд. Соответственно, терминалу аэропорта придали форму открытой книги со знаками созвездий, тем самым иллюстрируя научные труды Мирзо Улугбека.

"Мы хотим превратить Самарканд в туристический хаб. Для этого, аэропорт должен соответствовать требованиям пассажиров. По этой причине, новый проект аэропорта Самарканд очень важен для нас", - сказал заместитель хокима области Ботир Нуруллаев.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/400957
Теги:
аэропорт, Узбекистан, история
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