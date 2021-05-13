В Кыргызстане на 13 мая зарегистрировано 329 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 205
Ош - 9
Чуйская область – 75
Ошская область - 3
Таласская область - 2
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область– 9
Баткенская область - 3.
Всего за весь период заразились 99 645 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 309 человек.
Бишкек – 176
Ош – 3
Чуйская область – 86
Ошская область – 9
Таласская область – 0
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 24
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 4.
Всего за весь период выздоровели 92 718 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5319.