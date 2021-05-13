В Кыргызстане на 13 мая зарегистрировано 329 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 205

Ош - 9

Чуйская область – 75

Ошская область - 3

Таласская область - 2

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область– 9

Баткенская область - 3.

Всего за весь период заразились 99 645 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 309 человек.

Бишкек – 176

Ош – 3

Чуйская область – 86

Ошская область – 9

Таласская область – 0

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 24

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 4.

Всего за весь период выздоровели 92 718 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5319.