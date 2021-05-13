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Артем Новиков поздравил кыргызстанцев с Орозо айтом на госязыке

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- Бакыт Басарбек
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Вице-премьер-министр Артем Новиков поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.

"Дорогие кыргызстанцы! Искренне, от всей души поздравляю мусульман страны и весь наш народ с завершением поста в священный месяц Рамазан.

Светлый праздник Орозо Айт является неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия нашего многонационального народа. В условиях пандемии коронавируса и последних событий в Баткенской области, которые нам пришлось пережить, наш мужественный и стойкий народ показал свое единство, сплоченность и терпеливость. Такие ценности, как духовное очищение, миролюбие, милосердие и совершение добрых дел - одинаково близки и понятны людям всех вероисповеданий.

Искренне желаю всем здоровья, счастья и мира! Успехов во всех добрых начинаниях и благих делах! Пусть всегда в нашей стране царят мир и спокойствие!

Айт маарек болсун!"


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URL: https://www.vb.kg/400962
Теги:
Орозо айт, Кыргызстан, Артем Новиков
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