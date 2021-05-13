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В Алматы застройщиков начали штрафовать

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Алматинских застройщиков штрафуют за несоблюдение техники безопасности. Об этом рассказали в Управлении градостроительного контроля, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что сейчас по всему городу проверяют строительные объекты.

"По поручению акима города усилен контроль за ходом строительных работ по части безопасности их проведения. На первом этапе проверяются все 84 строящихся многоквартирных жилых комплекса по ряду критериев. По выявленным нарушениям даны замечания на устранение. Определенный фронт работы застройщиками уже проведен, вопрос на контроле", - сообщает акимат.

Как отмечают в ведомстве, ранее к административной ответственности по статье 312 КоАП были привлечены такие строительные кампании, как Investment Building Company, "Самрук, Барлас Курылыс", Sheberbuild, Exclusive construction, "Риголит", Salavat stroy, "Диал-строй", "АСИ-строй", Asia Stroy-ST, Kaz Engineer system, "Крафтин строй", Nest stroy, Energy art stroy, "Жаннат строй", "Сонита строй" и другие.

"Так, по технике безопасности при строительстве объекты должны быть ограждены, на разных этапах работ должны быть использованы подмостки, защитные сетки, защитно-улавливающая система. Строители в свою очередь должны быть обеспечены предметами спецодежды, в том числе страховочно-предохранительными поясами", - добавили в пресс-службе.


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URL: https://www.vb.kg/400986
Теги:
Казахстан, нарушения, застройки
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