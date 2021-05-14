В Кыргызстане новые условия требуют реальных действий от СМИ

Наш проект нацелен на то, чтобы донести до руководства страны и до общественности самые важные, животрепещущие вопросы, на которые пресса должна обращать пристальное внимание, предлагая какие–то пути их решения. СМИ - это сила. И если мы объединим вокруг себя именно понимающих людей, которые будут подталкивать как само общество, так и руководство к принятию конкретных и, более того, адекватных мер, то и страна, и ее граждане только выиграют от этого. К сожалению, пока мы этим похвастаться не можем. Об этом заявил директор информационного агентства "Кабар" Кубанычбек Таабалдиев на встрече главных редакторов СМИ, политологов и экспертов.

Тема обсуждения была довольно многогранная - Кыргызстан в новых условиях. Это и общественно–политическая ситуация в стране, и позиция нашего государства в мировых процессах. Конечно, говорилось и о погрансостоянии. С мнением отдельных его участников встречи "Вечерка" знакомит своих читателей.

Ситуацию надо уметь создавать

- Да, наша страна находится в новых условиях, которые требуют от нас экстраординарных действий, решений. Последние события в Таджикистане свидетельствуют, что Кыргызстан находится внутри игры, сконструированной глобальными игроками. Запад уже давно применяет систему, которая называется "конструктивизм". Это значит, что он подходит с конструктивной позиции, моделируя, проектируя ситуацию, - говорит политический эксперт Марс Сариев.

Поэтому первая для Кыргызстана сегодня задача - осмыслить, что мы находимся в ситуации проектирования. Конфликты происходят один за другим и не заканчиваются: один гасится - другой возникает. Таджикское столкновение - это звенья одной цепи. Но проглядываются и внешние игроки, которые играют на интересах местных элит, группировок, завязанных на контрабанде, региональных своих интересах. Черчилль еще в 40–е годы сказал, что ситуацию мало уметь использовать, ее надо уметь создавать, проектировать. Что и происходило на границе с Таджикистаном.

И верная позиция Кыргызстана в том, что он не поддался на провокации. И сначала, похоже, таджикская сторона не намерена была решать этот конфликт за столом переговоров. Я не думаю, что она была модератором этих процессов. Она - лишь марионетка в большой геополитической игре, в которую хотят втянуть и Кыргызстан с последующей дестабилизацией в нем и сменой власти в стране. Поэтому либо мы переходим на функцию конструирования, чем занимаются большие игроки, либо мы будем всегда как игровые фигуры. И соответственно проигрывать. Аксиома давно известна: если у тебя нет концептуального центра - это значит, что он формируется не в стране, а вне ее. Поэтому нам необходимо создать такой центр, запускать процессы и работать с ними, чтобы купировать вот такие конфликтные ситуации в зародыше.

К сожалению, все руководители государства со времен Акаева занимали страусиную позицию, оставляя все эти проблемы на потом, потому что они очень болезненны, чреваты для власти. Только сейчас их пытаются решать. Но вопросы границ очень щепетильные. И, наверное, их надо сначала рассматривать за закрытыми дверями. Наше руководство деликатные вопросы границ старается обсуждать с населением, которое абсолютно не знает ситуацию, не понимает ее в государственном масштабе. У сельских жителей местечковое суждение. Как они могут мыслить в рамках целого государства, планировать дальнейшие перспективы? Поэтому здесь у нас очень слабое место. Наши соседи, те же Казахстан, Узбекистан, проектируют ситуацию в закрытом режиме.

У руководства Кыргызстана должно быть и сильное экспертное сообщество, которое в закрытом режиме может проводить мониторинг и прокачивать любые варианты развития событий, предлагать свои решения. А разговаривать с населением - это уже другая область. Работая только с местным населением, можно потерять внешнего партнера.

Если пять стран ЦА объединятся

- Пандемия обнажила огромное количество проблем, которые стоят перед всем миром. В этом году все страны Центральной Азии будут отмечать 30–летие своей независимости. Страны региона, к счастью, не участвовали в войнах друг против друга, как это было в других частях мира. Это большой плюс. Мы можем стать большим геополитическим самостоятельным регионом с учетом того, что все пять стран смогут сформировать общую повестку дня, - уверен политолог Эдиль Осмонбетов.

- Это сложно, но хотя бы по двум–трем вопросам можно и нужно найти точки соприкосновения. Нам нужно определиться с тремя вопросами. Первый - это совместный транзит, второй - помощь в условиях чрезвычайных ситуаций, не дай, конечно, Бог, и третий - общая международная повестка дня.

Идет глобализация, хотя пандемия в какой–то мере подвергла ее сомнению. Но мы понимаем, что геополитическая конкуренция будет усиливаться. Уже есть контуры нового посткоронавирусного мира, в котором грядет прямое противостояние между Китаем, Россией и коллективным Западом. Поэтому в этих условиях мы должны вести себя очень прагматично.

Что даст объединение стран ЦА? Глобализация предполагает обратную сторону - регионализацию. Мы видим, что все страны мира создают, объединяются в какие–то блоки, организации, чтобы совместно защищать свои интересы на международных площадках. Если страны Центральной Азии объединятся хотя бы по одному–двум вопросам, то их геополитический вес на международной арене будет мощнее и сильнее, легче будет продвигать свою повестку дня пяти странам, чем одному государству. Думаю, этот вопрос назрел.

Но, с другой стороны, мы оказались в таком интересном геополитическом и экономическом разломе. Две страны ЦА входят в состав ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. Это Кыргызстан и Казахстан. Мы находимся в другом геополитическом и экономическом проекте в отличие от Узбекистана и Таджикистана. Туркменистан вообще проводит политику позитивного нейтралитета. В этих условиях трудно сформировать единый блок в регионе. Но три страны все–таки находили общую повестку дня в условиях COVID–19 - это Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. И это обнадеживает.

Но если честно говорить, то сегодня в Казахстане ситуация не совсем простая с точки зрения и геополитики, и геоэкономики. Там тоже очень большие проблемы. Узбекистан перешел на экспортно–ориентированную экономику. Но для продукции, которую он производит, надо находить рынки сбыта. А главные рынки сбыта - это страны ЕАЭС - Казахстан и Россия и, конечно, Китай. Узбекистан находится в двойной контитентальной блокаде. Он имеет границы со всеми странами ЦА. Но континентально заблокирован, поскольку все его экономические интересы, образно говоря, пролегают через Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан. И, конечно, у Узбекистана есть заинтересованность улучшить отношения с Кыргызстаном, Казахстаном и другими странами.

В новых условиях мы тоже должны занимать позицию, исходя из национальных интересов, и разговаривать с любой страной, которая может нам помочь в решении каких–то вопросов: безопасности, продовольствия и других.

И коль идет геополитическая конкуренция, мы должны смотреть и на внешние контуры. У нас есть одна большая проблема: мы должны работать и с ЕАЭС, и с СНГ, и с Китаем. Но мы должны работать и с коллективным Западом.

Думается, настало время провести ревизию всех международных договоров, позиций, которые заключались ранее, должна быть какая–то преемственность в их исполнении. У нас ее, к сожалению, нет. И те наработки, которые были, куда–то уходят, исчезают. А это и исторические вопросы.

Продолжаются информационные войны. Мы сейчас видим, что те страны, которые имеют к нам претензии, используют информационное пространство, они пишут свои варианты материалов в свою пользу. Мы тоже должны научиться давать ответ. Для этого существуют эксперты и Национальная академия наук. Мы должны обозначать четко свою позицию.

Взгляд

Проблемы - и внутренние, и внешние - все больше наваливаются на Кыргызстан. Коронавирус еще добавил их с избытком. И откладывать их на завтра уже не получится. И, безусловно, вот такие встречи ведущих журналистов, экспертов, политологов действительно нужны. Как говорится, ум хорошо, а два лучше. И "Белому дому", и Дому правительства стоит прислушаться к мнению участников таких встреч, а, возможно, кому–то, может быть, и поприсутствовать на них.

Речь–то идет по большому счету о важных для всех нас вопросах: как Кыргызстану выбраться из очень сложной ситуации, в которую он попал по разным причинам. Причем с меньшими для его народа потерями.

Как считает известный журналист, блогер Курманбек Мамбетов, мы, видимо, преувеличиваем свою весовую категорию, когда говорим, что нам надо стать игроком в мировом масштабе. Глобальные мировые проблемы не решаются такими маленькими странами, тем более с такой экономикой. Наша страна отстает не только от развитых стран, но даже начала отставать от своих соседей. Чтобы их только догнать, нам надо развиваться быстрее в несколько раз.

Видно, что мы пытаемся работать в разных направлениях, но фактически ни на одном из них не продвигаемся. К примеру, долгое время говорили, что хотим стать финансовым центром для всей ЦА, транзитным хабом, но сейчас поезда из Китая стали ходить в Алматы. И обе стороны заявляют, что там будет распределительный центр, из которого вся продукция Китая будет поставляться в страны ЦА. То есть наша страна здесь проигрывает. "Поэтому, думается, часть команды нынешней власти должна заниматься нашими текущими делами, чтобы ситуация в стране держалась хотя бы на нынешнем уровне, бюджет пополнялся и так далее. А другая часть команды должна заниматься проектом развития, сконцентрировать внимание на тех решающих направлениях, на которых мы можем добиться результатов. Сейчас такой ясности нет", - считает Курманбек Мамбетов.

Он привел красноречивый пример. В связи с пандемией, кризисом в стране цены растут. Об этом в последнее время только и говорят. Но четкой статистики, например, сколько мы производим того же подсолнечного масла, сколько его импортируем, на сколько процентов удовлетворяем собственные потребности, нет. Называют самые различные цифры. Но если в таких важных вопросах, касающихся продовольственной безопасности, страна не имеет ясности, значит, либо у нее нет планов, либо никто их не придерживается.

- Я не предлагаю вывести Кыргызстан в мировые игроки, - поспешил уточнить Сариев. - Я предлагаю войти в позицию игрока. Это не значит играть наравне с мировыми державами. Когда страна войдет в позицию игрока, а не ведомого, тогда она может формировать среду. А конкурировать с мировыми игроками такие маленькие государства, как Кыргызстан, за исключением разве что Израиля, безусловно, не смогут.

По его мнению, с геополитической точки зрения мы занимаем очень высокую позицию. С этой позиции можно и надо действовать. Тогда с нами будут считаться как с игроком, который что–то может предложить.

Было высказано мнение, что надо создать единый информационный центр. Ведь роль СМИ очень большая. Во всем мире есть такие единые информационные центры. Информационные атаки во всем мире усиливаются, предпринимаются они и в отношении КР, в том числе, и поэтому СМИ надо объединиться.

К сожалению, что–то не слышно голоса нашего НИСИ. Хотя он создавался как мозговой центр. Пока же четких, реальных действий верхов по улучшению ситуации не чувствуется в низах. Но время требует объединить усилия умов, и выход, как вывести страну из кризиса, обязательно найдется.