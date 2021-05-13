Страны ЦА и Китай консолидируются в решении актуальных задач региона

Борьба с COVID-19 и сотрудничество в других областях стали главными темами 2-й встречи министров иностранных дел формата "Китай – Центральная Азия", которая прошла 11-12 мая в Сиане – административном центре провинции Шэньси (Северо-Западный Китай). Участие во встрече приняли главы внешнеполитических ведомств Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По борьбе с коронавирусом принято специальное совместное заявление, в котором подчеркнуто стремление продолжать оказывать друг другу необходимое содействие. Министры наметили также планы дальнейшего сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь", противодействия терроризму и поддержки мультилатерализма (организация международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами). Кроме того, предусмотрено более активно наращивать темпы экономического взаимодействия, в том числе в области сельского хозяйства, транспорта, торговли и инвестиций.

"В этом плане скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан должна стать значимым и конкретным шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала центральноазиатского региона и важным звеном продвижения инициативы председателя КНР", – отметил министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев.

Руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И обратился к государствам Центрально-Азиатского региона, включая Туркменистан, с призывом о помощи в продвижении урегулирования афганского вопроса политико-дипломатическим мирным путем

По итогам встречи был подписан меморандум об организации дополнительных переговоров на министерском уровне по случаю 30-летия дипотношений в следующем году. Главы МИД также отметили, что их встречи свидетельствуют об общей воле и решимости шести стран работать вместе, чтобы помочь экономическому восстановлению и внести вклад в мир и развитие в регионе.

В рамках нынешнего мероприятия провели переговоры главы МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев и Узбекистана Абдулазиз Камилов. Собеседники отметили важность совместных усилий по скорейшей практической реализации "дорожной карты" промышленной кооперации, проекта мультимодального транспортного коридора и строительства железной дороги по маршруту Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Оба министра обсудили также вопросы развития двустороннего многопланового сотрудничества, перспективы регионального взаимодействия. И подчеркнули необходимость расширения стратегическое партнерство между двумя республиками.