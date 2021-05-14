Погода
$ 84.56 - 84.81
€ 101.67 - 103.17

Президент подписал закон, позволяющий ввести внешнее управление на Кумторе

244  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в закон Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", Уголовный кодекс Кыргызской Республики). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон был принят Жогорку Кенешем 6 мая 2021 года. Он позволяет вводить временное внешнее управление на Кумторе, в случае нарушения экологических норм.

"Основной целью данного Закона является введение норм, регулирующих основания и порядок введения внешнего управления в обществах, допустивших нарушения требований охраны недр, экологической и промышленной безопасности, создающих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ.

Кроме того, Уголовный кодекс Кыргызской Республики дополнен статьей, предусматривающей ответственность за нарушение ограничений для органов управления акционерным обществом в случае введения временного внешнего управления", - отмечают в аппарате президента.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401005
Теги:
Кумтор, нарушения, президент, экология, Кыргызстан, экономика, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  