"Новый проект УПК, вновь повторяет ошибку действующего кодекса"

Председатель совета ветеранов МВД Султан Жоошбаев высказал свое мнение о поправках в Уголовно-процессуальный кодекс, предложенных Генпрокуратурой. Текст его обращения распространила пресс-служба МВД КР.

"Уважаемые кыргызстанцы и коллеги!

С введением в 2019 году новых кодексов предполагалось повышение качества раскрытия и расследования уголовных дел, соблюдения прав и законных интересов граждан. Однако на практике мы столкнулись с массой проблем и ошибок. В чем они выражаются:

-во-первых, пропало понятие профилактики преступлений со стороны оперативных сотрудников, который в любой момент раньше мог пригласить в кабинет ранее судимого лица или рецидивиста, в целях проведения с ним профилактической беседы и предупреждения преступления;

- во-вторых, исчезло понятие работы оперативных сотрудников на предотвращение готовящихся преступлений со стороны преступных групп,

наркопреступников, в том числе религиозного толка;

- в-третьих, оперативные подразделения правоохранительных органов не могут работать с полной отдачей, как это было раньше, ввиду своей

зависимости от следователя, потому как наделены лишь полномочиями исполнять следственные поручения и специальные следственные действия, что лишь способствует росту и распространению преступности и воспрепятствует мерам по эффективной борьбе с ней;

- в-четвертых, согласно концепции УПК раскрытием занимаются следователи, которые по своему предназначению призваны расследовать преступления и придавать добытым результатам оперативно-розыскной деятельности правовую форму (нонсенс). Всегда преступления раскрывались оперативными сотрудниками;

- в-пятых, в настоящее время происходит обезличивание и уничтожение оперативно-розыскной деятельности, как одного из действенного механизма противодействия преступности;

- в-шестых, подорвано взаимодействие с оперативными службами стран СНГ, в том числе на международном уровне, так как во всех странах

постсоветского пространства действует Закон "Об ОРД", а у нас он бездействует из-за УПК. И это не полный перечень.

Применение нового уголовно-процессуального закона в повседневной жизни показало несостоятельность и преждевременность отдельных его положений, которые если не решить сейчас, то дальше проблема будет усугубляться и нарастать, как снежный ком.

Предлагаемый Генеральной прокуратурой КР проект УПК, вновь повторяет ошибку действующего кодекса. Главным образом предлагаемые новшества направлены на создание благоприятных условий для деятельности органов уголовного преследования, адвокатов, лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в усилении их полномочий и прав, а что самое главное на занижение место и роли оперативных подразделений в государственной системе мер борьбы с преступностью.

Государство озабочено защитой прав и интересов преступников, но при этом упускает из виду защиту лиц, пострадавших от преступления и то, что их в первую очередь необходимо защищать и поддерживать, а не лицо переступившее закон.

Оперативно-розыскная деятельность – это фундамент, на котором держится все предварительное следствие, безопасность страны и граждан, в отличие от следствия, она носит упреждающий характер в борьбе с преступностью, сдерживающий фактор.

В этой связи, полагаем, что оперативно-розыскная деятельность должна быть самостоятельной частью предварительного следствия, поскольку это необходимо для обеспечения нашей безопасности".