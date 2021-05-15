Нет жажды власти. "Наш народ" не будет участвовать в повторных выборах БГК

Политическая партия "Наш народ" не будет участвовать в повторных выборах БГК. Об этом накануне в соцсетях заявили члены партии.

По их словам, они хотят больше времени уделить общественно-полезным проектам. Команда волонтеров выходит из партии "Наш народ" и вновь передает ее учредителю Майрамбеку Расулову.

Решение молодежной организации объяснил председатель ЦИМ Аскар Алмаз уулу. Он отметил, что верит в своих избирателей, и на повторных выборах партия могла быть взять еще больше голосов, но...

"Однако мы не матерые политики и нами не движет жажда власти. Этим шагом мы еще раз хотим доказать, что молодежь мыслит по другому. Мы не собираемся играть в их игры, нами никто не управляет, мы сами вольны принимать решения. Это не в коем случае шаг назад. Все это дало нам еще большей мотивации, это дало нам опыта, мы выросли в какой-то мере, учли ошибки и готовы работать.

Перевыборы опять потребуют финансовых ресурсов, когда мы и в прошлый раз справились кое-как. Опять эта информационная война, опять пустые разговоры и ноль реальных дел. Нам это не нужно", - отметил он в видеообращении.

Напомним, выборы в местные кенеши прошли 11 апреля. Партия "Наш народ" прошла в Бишкекский горкенеш. Однако, ТИК признал итоги выборов недействительными. Будут назначены перевыборы.