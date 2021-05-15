Решением суда с "Кумтор Голд Компани" будет взыскано еще 2,1 млрд сомов

Суд постановил взыскать с "Кумтор Голд Компани" еще 2, 1 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Решением Октябрьского районного суда города Бишкек от 14 мая 2021 года, исковые требования Управления государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и Чуйской области к ЗАО "Кумтор Голд Компани" о взыскании задолженности по страховым взносам удовлетворены", - говорится в сообщении.

Так, взыскана с ЗАО "Кумтор Голд Компани" сумма задолженности по страховым взносам в размере 2 105 631 566,26 сомов и государственная пошлина в размере 10 583 157,83 сомов в пользу государства.

Стороны вправе обжаловать данное решение в суд апелляционной инстанции в течение 30 дней