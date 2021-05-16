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С 17 мая по 17 июня в Бишкеке будет отключена горячая вода

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- Сергей Швец
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С 17 мая по 17 июня в Бишкеке будет отключена горячая вода. Как сообщили в пресс–службе муниципалитета, соответствующее распоряжение накануне подписал исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов.

Отключение производится для проведения ежегодных профилактических работ на оборудовании ТЭЦ города

Бишкека, а также для подготовки к предстоящему отопительному сезону тепловых сетей и систем теплопотребления.

За дополнительными справками можно обращаться в коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго", которое обслуживает западную часть города (микрорайон "Джал", Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмина) по телефонам: (0312) 212–906, 0701–777–110 (WhatsApp).

А также в ОАО "Бишкектеплосеть", охватывающее основную часть столицы: 1980, (0312) 611–169.


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URL: https://www.vb.kg/401065
Теги:
вода, отключение воды, Бишкек
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