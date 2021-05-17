Около границ КР остается тяжелая военная техника РТ, замечены чекисты

В приграничных с Лейлекским районом КР – населенных пунктах РТ: Гафуровском, Расуловском, Исфаринском и Спитаменском районах Согдийской области спецслужбы Таджикистана усилили контрразведывательный режим с помощью откомандированных из ЦА и других регионов сотрудников Госкомитета нацбезопасности РТ. Отмечено пребывание в поселке Хистеварз Гафуровского района порядка 20 сотрудников таджикских спецслужб РТ, которые размещены в здании ПОМ. Об этом VB.KG сообщили источники в силовых структурах.

Так же, как отмечается, в приграничных Исфаринском и Канибадамском районах РТ продолжает оставаться тяжёлая военная техника. Осуществлен отвод только около 30 % сил и средств ВС РТ.

- Под усиленную охрану взяты стратегические объекты Согдийской области: линии железной дороги, связи, электропередачи и Кайракумская ГЭС, выставлены дополнительные наряды. В поселке Шураб (напротив с.Самаркандек Баткенского района) планируется строительство новой войсковой части МО РТ, на вооружении которой будет иметься тяжёлая военная техника. Плюс ко всему в связи с закрытием границ и невозможностью импорта угля из КР, органами МСУ предпринимаются меры по возобновлению функционирование заброшенных угольных шахт, с одновременным началом строительства новых социальных объектов. Что, по их планам, должно привести к развитию Шураба, откуда в последнее время жители мигрировали в более благополучные районы РТ., - отмечают источники.

По их данным, в рамках проводимой информационной кампании власти РТ, используя СМИ, Интернет и социальные сети транслируют пропагандистские материалы против КР. Кроме того, продолжают распространяться слухи среди населения приграничных сел КР и РТ о возобновлении вооруженного конфликта после Орозо.

- Изложенное негативно отражается на настроениях этнических кыргызов Согдийской области, многие из которых вынашивают намерения переехать на ПМЖ в КР. Необходимо отметить, что пострадавшие во время конфликты жители таджикских населенных пунктов недовольны властями в связи с затягиванием выдачи компенсаций и выдачи их не денежными средствами, а строительными материалами (щебень, цемент, лес и др.), которые поступили в качестве гуманитарной помощи из других регионов РТ, а также приобретены частными предпринимателями под давлением властей, - подчеркивают источники.

Социально-экономическая ситуация в Согдийской области РТ на сегодняшний день сложная – повысились цены на ГСМ, продукты питания и другие товары народного потребления, которые ранее контрабандными путями завозились из КР.

- Таджикские контрабандисты отмечают, что в период с 2014 по 2018 годы ежедневный контрабандный товарооборот между КР и РТ через Аркинскую зону Лейлекского района КР составлял порядка 3 млн. долларов, половина которых переводились через так называемых "валютчиков", а остальные через банковские услуги и методом "хавалы" (из рук в руки). С 2018 года в связи, с повышением цен на ГСМ и открытием пограничных постов с РУ, контрабандный товарооборот снизился до 1-1,5 млн. долларов США,- напоминают источники.