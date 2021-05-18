На границе сел Ак-Сай и Ворух выставлены милицейские посты КР и РТ

18 мая на границе двух сел Ак-Сай (КР) и Ворух (РТ) состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров руководителей приграничных областей двух республик.

Сегодня на границе сел Ак-Сай (КР) и Ворух (РТ) выставлены милицейские посты с обеих сторон. Начиная с 7 ч. 25 мин., осуществляется проезд автотранспортных средств по направлениям Ходжаи-Аъло - Ворух и Ак-Сай - Тамдык.

Кроме того, начиная с 8 ч. 00 мин., стороны проводят совместное патрулирование вдоль линии кыргызско-таджикской государственной границы.