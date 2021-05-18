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Перевыборы в БГК могут обернуться дефицитом госказны

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- Азиз Осмонов
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На прошлой неделе 12 мая Бишкекская территориальная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов в Бишкекский горкенеш. Ранее Центризбирком признал недействительными итоги выборов в Ошский и Токмокский городские кенеши. Если решение будет принято ЦИК и утверждено, Кыргызстан могут ждать новые досрочные выборы.

Стоит напомнить, что сначала БТИК признала голоса, отданные за партию НДПК недействительными, а 12 мая признала недействительными результаты еще по двум политическим партиям - "Ак-Бата" и "Эмгек". Эти партии занимали первые три места по результатам голосования и должны были занять 27 мандатов из 45 возможных.

Голоса, отданные за эти партии, составили 45%, поэтому по закону должны пройти перевыборы.

Вот только, несмотря на ликование оппонентов победителей, повторные выборы в местные кенеши могут самым негативным образом сказаться на бюджете Кыргызстана.

Дело в том, что на проведение выборов и референдума из госказны выделено по данным Минфина КР 598,4 миллиона сомов. Сумма немалая. Тем более, что в этом году дефицит республиканского бюджета составит 8,4 млрд сомов или 1,3% ВВП. С учетом пандемии коронавируса, которая требует дополнительных расходов на сферу здравоохранения, лишние издержки государству сейчас, мягко говоря, не нужны.

В казне на проведение повторных выборов деньги не предусмотрены. Учитывая, что бюджет республики из-за COVID-19 в текущем году будет исполнен с дефицитом, неясно, за счет сокращения каких статей расходов будут изысканы средства.

Помимо этого, все партии, даже те, которые были сняты, имеют право повторно участвовать в выборах в БГК. То есть, по сути, это очередная бесполезная трата средств налогоплательщиков. Особенно с учетом небольшой явки электората. А, по словам отечественных экспертов, на этот раз она станет еще меньше.

К тому же, осенью этого года в Кыргызстане должны состояться выборы парламент. А значит, республика должна будет раскошелиться еще на один избирательный процесс. Тем более, он более важный по своему значению, чем выборы в БГК.

Согласно закону, повторные выборы должны быть проведены не позднее, чем в течение 30 календарных дней с момента подписания президентом указа об их назначении. Глава государства в свою очередь назначает дату в течение месяца со дня приятия Центризбирком решения о признании итогов голосования недействительными.

А значит, в ближайшее время страну ждут новые выборы в местные кенеши. При этом совместить для сокращения расходов местные выборы с парламентскими по данным ЦИК невозможно. Это идет в разрез с законодательством КР.

Конечно, для партий подобные затраты незначительны, а вот для социальных сфер - весьма. И это в итоге может обернуться урезанием социально значимых статей, имеющих непосредственное отношение к обществу. Поэтому, те, кто ратует за перевыборы должны это осознавать.


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URL: https://www.vb.kg/401231
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Бишкек, Кыргызстан
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