Жизнь и судьба выдающегося исследователя природы Кыргызстана Павла Назарова

Среди плеяды наиболее знаменитых и выдающихся учёных, изыскателей, исследователей природы Кыргызстана, наряду с такими именами как П.П.Семёнов-Тянь-Шаньский, Н.М.Пржевальский, Н.А.Северцов, А.П.Федченко, И.В.Мушкетов, В.А.Васильев, Ч.Ч.Валиханов и многих других следует отметить и Павла Cтепановича Назарова – инженера-геолога, зоолога, натуралиста, путешественника, изыскателя, исследователя и писателя.

Он родился в 1863 году в городе Оренбурге в старообрядческой семье местного главы города (мэра), горнозаводчика и владельца рудников Степана Ивановича Назарова и Любови Яковлевой. Вместе с ним в семье росли сестра Маргарита и брат Борис.

С самого раннего детства Павел Степанович живо интересовался естественными науками и, несмотря на все коллизии и перипетии своей судьбы, остался им верен до конца своей жизни. Он очень рано выучил казахский язык, а затем и узбекский и кыргызский, знание которых затем в разных ситуациях выручало его неоднократно. В возрасте 6 лет вместе с родителями он переехал в город Ташкент, в котором позже прожил около четверти века. В этот период он обучался на зоогеографическом факультете Московского университета, затем проходил специализацию геолога и горного инженера в Горном Институте в Санкт-Петербурге и показал при этом блестящие результаты в учёбе и научной деятельности. Будучи студентом, он активно участвовал в различных научных экспедициях.

Получив хорошее образование, он после окончания института занялся исследовательской деятельностью в соответствии с выбранной специальностью.

Его детской мечтой была страсть к путешествиям, и он большую часть жизни провёл в различных научных экспедициях и походах. В течение нескольких лет юный Назаров путешествовал по Кавказу и Уралу, но главной его мечтой было геологическое исследование горной системы Тянь-Шаня.

Так, ещё будучи студентом Петербургского Горного института он участвовал в экспедиционных исследованиях природных богатств этого края и побывал в самой знаменитой в Средней Азии пещере Кан-и-Гут.

"Долгое пребывание в этой пещере, – писал он, - вызывает странное ощущение, и при выходе люди очень бледнеют".

Назаров дважды в течение двух дней спускался в эту пещеру и сделал в меру своих возможностей её краткое описание.

"Теперешний вход в пещеру, - писал он в своём дневнике, - "ведёт в огромный грот на краю подземных пропастей, в обширные залы и камеры, к глубоким колодцам и, в конце концов, к подземной реке. Воздух в пещере чист, она отлично проветривается, и нет следов тел погибших. Внутри источник превосходной чистой воды, остатки старых деревянных перекрытий и крепей из не гниющей древесины местного можжевельника, арчи. Но требуются крепкие нервы, чтобы передвигаться по узким скользким путям над тёмными и мрачными обрывами, дьявольски мерцающими при вспышках магния или ярком свете ацетиленовой лампы.

Часть этих огромных полостей была создана природой, часть пробита руками человека на протяжении столетий. Здесь велись регулярные и методичные разработки, всюду деревянные крепи, глубокие шахты с приспособлениями для спуска и подъёма, хотя иные могли бы подумать, что пользоваться ими смогли бы разве что только обезьяны; в местах над крутыми или отвесными мраморными обрывами в камне пробиты специальные кольцевые отверстия для крепления верёвок.

Имеются удивительные длинные трубообразные отверстия, просверленные каким-то необъяснимым образом вручную в твёрдой скальной породе. В пещере имеется очень богатая серебро-свинцовая руда, галенит (минерал свинцовой руды) и золотоносная руда. Есть и руда цинковая, но если её и разрабатывали, то лишь для медицинских целей".

В 1886 году в возрасте 23 лет Назаров по результатам своих экспедиционных исследований написал первую научную работу "Зоологические исследования Киргизских степей", более века сохранявшую интерес для специалистов. (В 1995 году по инициативе и просьбе оренбургского орнитолога А.В. Давыгоры студент кафедры иностранных языков ОГПИ М.В.Чертков перевёл эту работу с французского обратно на русский язык, и она вышла отдельной брошюрой в издательстве ОГПИ). Вот как отзывался об этой работе известный российский и позже советский орнитолог П.П. Сушкин: "Назаров Павел Степанович производил орнитологические исследования в южном Приуралье и Тургайской области в начале восьмидесятых годов 19 столетия. Насколько мне известно, эти сборы производились главным образом в Оренбургской области около Орска и около Уркача (там, где находились соляные промыслы, принадлежащие семейству Назаровых, между 32 и 33 меридианом и севернее 53 параллели); затем в коллекции проф. М.А.Мензбира я видел экземпляры, добытые Назаровым в Тусумских песках и на притоке Тилькара у Иргиза. Назаров успел собрать большую коллекцию, около 1000 экземпляров, но вся она погибла при пожаре в Орске".

Свои научные наблюдения Назаров изложил в вышеназванной статье, напечатанной в "Bull. Soc. Imp. Des Naturalistes de Moscornm, 1886 г.", под названием "Rechercheszoologiques des steppes des Kirguiz" (46 страниц, с картой). Статья заключала в себе физико-географическую и фаунистическую, отчасти и флористическую характеристику исследуемой местности, список птиц с таблицей распространения, отдельные заметки относительно более интересных видов и общие замечания о характере и происхождении фауны края. При составлении списка были приняты во внимание также наблюдения уже известных в то время натуралистов-зоологов Э.А.Эверсмана и А.Н.Северцова. После Эверсмановских статей о фауне этой же местности, работа Назарова была и остается единственной доступной западноевропейским орнитологам. При этом и сам по себе интересно написанный очерк не мог не обратить на себя внимания".

В этом же году П.С. Назаров становится членом Московского Общества Испытателей Природы и Русского Минералогического Общества. Павел Степанович также являлся членом Русского Императорского Географического Общества. Его научная карьера и активная разносторонняя предпринимательская деятельность в Сибири и Средней Азии складывались довольно удачно, благосостояние быстро росло.

Последующие годы он посвятил своей юношеской мечте и более 20 лет прожитой жизни он посвятил геологическому изучению горной системы Тянь-Шаня. Здесь им были открыты несколько месторождений меди, серебра, угля и нефти, и ряда других полезных ископаемых.

Он был одним из соучредителей горнопромышленного товарищества "Назаров и К⁰", созданного в 1899 году, которое разрабатывало угольные копи на территории Кыргызстана в районе Таш-Кумыра и в урочище Жийде –Булак под Лейлеком, содержало промыслы и несколько хлопкоочистительных заводов.

Разнородность его научных исследований характеризует и такой факт, что Назаров уделял большое внимание даже проблемам огородничества и интродукции, и внедрил в местную культуру выращивание арахиса и освоил производство из него масла, за что был награждён золотой медалью.

Он обладал энциклопедическими познаниями в орнитологии, археологии, ботанике. Кроме того он был великолепным охотником и владел большой коллекция ружей из многих стран и при случае становился экспертом по баллистике, давал профессиональные рекомендации в разных областях знаний.

П.С.Назаров был настолько всесторонним ученым, что ученые из разных ветвей науки считали его специалистом именно в своей области: ботаником [С.С.Иконников], зоологом [А.А.Шергалин], этнографом [С.Н.Шитова, Р.Г. Кузеев], антропологом [А.А.Ивановский], агрономом, а В.И. Вернадский назвал его "горным деятелем и натуралистом". Есть и прямые подтверждения его существенного вклада в эти науки. Так, например, в 1893 г. Императорским Обществом Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии Павлу Степановичу была выдана золотая медаль имени А.П. Разцветаева за научные труды по антропологии башкир.

Геолог и горный инженер, посвятивший более двадцати лет поискам и исследованию минеральных богатств Туркестана, успешный предприниматель-горнопромышленник, нашедший и организовавший разработку Ноокатского и Чарух-Дайронского месторождений меди, неутомимый путешественник и натуралист, действительный член Императорского Московского Общества Испытателей Природы, Императорского Минералогического Общества, Императорского Русского Географического Общества, П.С. Назаров был заметной фигурой в жизни дореволюционного Ташкента и Туркестана.

Революцию 1917 года Назаров не принял и был вынужден скрываться с августа 1919 года по май 1920 года в г.Пишпеке, где работал под фамилией Новикова Николая Ивановича инженером по исследованию природных условий Семиречья для строительства гидротехнических сооружений (водозаборов и оросительной сети). При этом он продолжал вести исследовательские и изыскательские работы по всестороннему изучению природных особенностей этого края.

18 мая 1920 года Назаров, в силу сложившихся обстоятельств, был вынужден покинуть Пишпек. Официально он отправился в очередную изыскательскую экспедицию в сторону Балхаша. На самом же деле его тройка лошадей, управляемая проводником Азамат Беком, направилась в противоположную сторону − на юг через Нарын к китайской границе.

Во время вынужденного путешествия по Тянь-Шаню к китайской границе по дороге на Кашгар Назаров даже в таких условиях продолжал вести научные геологические исследования и в этих районах. Так, например, рядом с дорогой он нашёл руду оловянного камня и киновари, обнаружил золотые россыпи в пересекаемых реках. Здесь же он намывал драгоценные камни, сапфиры и топазы. "Что это за богатая страна, – писал он, – где человек, даже спасая свою жизнь, случайно натыкается на рудные месторождения!"

Это своё путешествие Назаров описал в книге, переведенной на английский язык под названием "Moved On! From Kashgar To Kashmir" и изданной в 1935 году. Позже он переехал в Лондон в поисках работы как геолог. Затем работал в Экваториальной Африке (в Анголе), позже поселился в Южной Африке.

Назаров вместе с другим русским геологом Павлом Ковалевым был консультантом многих южноафриканских компаний, оба они преподавали в университетах Кейптауна, Претории, Блумфонтейна.

И в заключении следует сказать, что наряду с талантами учёного, изыскателя и исследователя Павел Степанович Назаров был и талантливым писателем, свидетельством этому является издание и переиздание ряда его книг, в том числе "Бегство из Центральной Азии" (310 с., 2015 г.) и "Через горы. От Кашгара до Кашмира." (298 с., 2019 г.).

П. С. Назаров был женат на Надежде Алексеевне Горбуновой (ок. 1882 - 1957, Ташкент), но она не сумела выехать к мужу и до самой своей кончины в 1957 году проживала в г. Ташкенте, где и похоронена на Боткинском кладбище.. Ее брат, Михаил Алексеевич Горбунов занимал важные правительственные должности в Туркестане и при Советской власти в Средней Азии.

Весь трагизм судьбы П.С. Назарова заключался в раздвоенности его жизненных интересов: науки и политики. Он не принял Советскую власть и участвовал в антисоветском заговоре в Ташкенте и после его раскрытия был вынужден пожизненно скрываться в ряде зарубежных стран до своей кончины в 1942 году в столице Южноафриканской республики в г. Иоханесбурге, где его имя занесено в книгу Почётных граждан ЮАР.

Автор: Юрий Беляков