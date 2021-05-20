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Сотрудники МП "БАРУ" за $1-5 тысяч продавали места на Юго-западном кладбище

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- Оксана Гут
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ГКНБ КР в ходе проведения адресной работы по пресечению системной коррупции выявлена устойчивая коррупционная

схема в муниципальном предприятии "Бишкекское агентство ритуальных услуг" (МП "БАРУ") мэрии г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что отдельные сотрудники МП "БАРУ" за денежное вознаграждение в размере от 1000 до 5000 долларов США производили

захоронения на Юго-Западном кладбище в с. Чон-Арык путем подлога официальных документов, оформляя их как захороненных на других

кладбищах.

Так, 18 мая 2021 года ГКНБ КР в рамках материалов досудебного производства, задержан сотрудник МП "БАРУ" А.А. при получении денежных средств в размере 40 000 сомов за захоронение усопшего на законсервированном кладбище в с. Чон-Арык.

Задержанный А.А. водворен в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ Кыргызской Республики продолжаются дальнейшие мероприятия по установлению причастных к противоправной деятельности работников МП "БАРУ". Ведется следствие.

Напомним, в связи с отсутствием свободных участков, с 1 января 2021 года Юго-западное кладбище закрыто для захоронения.


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URL: https://www.vb.kg/401303
Теги:
ГКНБ, задержание, кладбище, коррупция, похороны, Кыргызстан
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