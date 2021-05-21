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В работу прививочных пунктов от COVID-19 в Бишкеке и Оше внесены изменения

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- Оксана Гут
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В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в работу прививочных пунктов по иммунизации от COVID-19 г. Бишкек и Ош внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Согласно приказу Городского управления здравоохранения г. Бишкек по новому графику, с 8:00 до 23:00 ч. будут работать пункты вакцинации в ЦСМ №11 Ленинского района, ЦСМ №18 Октябрьского района, ЦСМ №16 Первомайского района и ЦСМ №8 Свердловского района, а также Поликлиника студентов. Остальные пункты вакцинации работают с 8:00 до 17:00 ч.

•ОЦСМ Ленинского района - 64 45 57; 0505 111 330;

•ОЦСМ Первомайского района - 32 55 71; 0550 701 002;

•ОЦСМ Свердловского района - 63 51 22; 0505 286 670;

•ОЦСМ Октябрьского района - 57 09 15: 0703 293 793;

•ЦСМ №4 ОЦСМ Свердловского района - 0709 828 314;

•ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского района – 0551 117 744;

•ЦСМ № 9 ОЦСМ Свердловского района – 0778 376 662;

•ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района – 0500 008 208;

•ЦСМ №16 ОЦСМ Первомайского района – 0550 651 170;

•ЦСМ №15 ОЦСМ Октябрьского района - 0703 210 476;

•ЦСМ №19 ОЦСМ Октябрьского района – 0709 655 540;

•врачебная амбулатория в ж/м "Калыс-Ордо" ЦСМ №13 ОЦСМ Ленинского района – 0550 500 845;

•ЦСМ №2 ОЦСМ Ленинского района - 64 45 57; 0505 111 330;

•ЦСМ №17 ОЦСМ Ленинского района – 55 11 06;

•врачебная амбулатория в ж/м "Учкун", "Бакай-Ата", ОЦСМ Свердловского района - 0505 286 670;

•врачебная амбулатория в ж/м "Кара-Жыгач" ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского района - 0551 117 744;

•врачебная амбулатория в ж/м "Ак-Бата", "Ак-Босого" ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района - 0500 008 208;

•поликлиника Железнодорожной больницы (ЖДБ) - 0773 261 250.

В городе Ош на новый график работы переведены Центр Семейной Медицины и все 11 филиалов.

ЦСМ г. Ош, адрес: ул. Р.Абдыкадырова, 9, контактный тел: 0702617107

  1. Филиал № 1, адрес: Заднепровская 16, контактный тел.: 0556649411
  2. Филиал № 2, адрес: ул. Латипжанова, 1, контактный тел.: 0771007041
  3. Филиал № 3, адрес: ул.Мамырова, 95а, контактный тел.: 0553750083
  4. Филиал № 4, адрес: ул.Чкалова, 23, контактный тел.:0770749749
  5. Филиал № 5, адрес: ул. Кокумбий, 27, контактный тел.: 0778412653
  6. Филиал № 6, адрес: Жапалак, ул. Каримова, 2, контактный тел.: 0777553008
  7. Филиал № 7, адрес: ул. Касымбекова, 2, контактный тел.: 0551267878
  8. Филиал № 8, адрес: ул. Райымбекова, 22А, контакнтый тел.: 0556200361
  9. Филиал № 9, адрес: ул. А.Навои, 36, контактный тел.: 0220720010
  10. Филиал № 10, адрес: ул. А.Шакирова, 22, контактный тел.: 0552066864
  11. Филиал № 11, адрес: ул, С.Айни, контактный тел.: 0550014858.


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Теги:
вакцина, Ош, Бишкек, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, Минздрав
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