В работу прививочных пунктов от COVID-19 в Бишкеке и Оше внесены изменения

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в работу прививочных пунктов по иммунизации от COVID-19 г. Бишкек и Ош внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Согласно приказу Городского управления здравоохранения г. Бишкек по новому графику, с 8:00 до 23:00 ч. будут работать пункты вакцинации в ЦСМ №11 Ленинского района, ЦСМ №18 Октябрьского района, ЦСМ №16 Первомайского района и ЦСМ №8 Свердловского района, а также Поликлиника студентов. Остальные пункты вакцинации работают с 8:00 до 17:00 ч.

•ОЦСМ Ленинского района - 64 45 57; 0505 111 330;

•ОЦСМ Первомайского района - 32 55 71; 0550 701 002;

•ОЦСМ Свердловского района - 63 51 22; 0505 286 670;

•ОЦСМ Октябрьского района - 57 09 15: 0703 293 793;

•ЦСМ №4 ОЦСМ Свердловского района - 0709 828 314;

•ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского района – 0551 117 744;

•ЦСМ № 9 ОЦСМ Свердловского района – 0778 376 662;

•ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района – 0500 008 208;

•ЦСМ №16 ОЦСМ Первомайского района – 0550 651 170;

•ЦСМ №15 ОЦСМ Октябрьского района - 0703 210 476;

•ЦСМ №19 ОЦСМ Октябрьского района – 0709 655 540;

•врачебная амбулатория в ж/м "Калыс-Ордо" ЦСМ №13 ОЦСМ Ленинского района – 0550 500 845;

•ЦСМ №2 ОЦСМ Ленинского района - 64 45 57; 0505 111 330;

•ЦСМ №17 ОЦСМ Ленинского района – 55 11 06;

•врачебная амбулатория в ж/м "Учкун", "Бакай-Ата", ОЦСМ Свердловского района - 0505 286 670;

•врачебная амбулатория в ж/м "Кара-Жыгач" ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского района - 0551 117 744;

•врачебная амбулатория в ж/м "Ак-Бата", "Ак-Босого" ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района - 0500 008 208;

•поликлиника Железнодорожной больницы (ЖДБ) - 0773 261 250.

В городе Ош на новый график работы переведены Центр Семейной Медицины и все 11 филиалов.

ЦСМ г. Ош, адрес: ул. Р.Абдыкадырова, 9, контактный тел: 0702617107