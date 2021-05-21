Дефектолог центра "Аутизм победим" избила 6-летнего мальчика с ДЦП

Сотрудница бишкекского центра "Аутизм победим" избила 6-летнего мальчика с ДЦП. Об этом в соцсетях сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова со ссылкой на маму пострадавшего ребенка.

"По словам мамы, 17 мая она повела ребёнка в центр "Аутизм Победим" к дефектологу и после этого приема начались у ребёнка истерики. Мама сделала запрос на видео, так как в этом центре сын получает ЛФК и у него были заметные улучшения, чему она очень рада. Получив видео вчера, она приняла решение отправить мне в надежде правосудия", - написала Молдокматова.

По ее словам, директор центра Анара Даниярова, которая сейчас находится на реабилитации в Москве после операции на сердце, приняла решение о незамедлительно увольнении сотрудницы - Бейшенбековой Мунары. У нее, как выяснилось, самой оказался диагноз ДЦП.