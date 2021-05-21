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Какие категории граждан КР могут получить паспорт бесплатно(ID-карта)?

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- Виктория Гунгер
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На 20 мая 29 кыргызстанцев получили ID-карты по акции Национальная кампания по бесплатной выдаче ID паспортов КР продолжается. Акция распространяется на пять категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

Согласно данным ГРС, на 20 мая текущего года уже документированы и получили свои идентификационные карты 29 кыргызстанцев. Из них 26 подростки и 3 ветеранов ВОВ. На сегодняшний день прорабатывается вопрос документирования ещё 784 граждан Кыргызстана.

СПРАВКА:

Государственная регистрационная служба проводит работу по документированию граждан согласно реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению", по бесплатной выдаче идентификационных карт-паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта).

- ГРС обрабатывает списки, поступившие от министерства образования и науки КР, министерства здравоохранения и соцразвития КР, а также министерства обороны КР. Национальная кампания продлится до 31 августа и распространяется на наиболее уязвимую категорию граждан Кыргызстана путем их бесплатного обеспечения документами (ID-карта), - подчеркивается в информации ГРС.

Право получить на бесплатной основе паспорт КР (ID-карта) могут следующие категории лиц, за исключением случаев утери:

  1. детям 16-летнего возраста, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях интернатного типа;
  2. детям-сиротам в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);
  3. инвалидам всех групп, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях;
  4. пенсионерам, старше 70-летнего возраста, находящимся на государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях;
  5. участникам Великой Отечественной войны (в том числе инвалидам ВОВ, награжденными медалью "За оборону Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей) и участникам Баткенских событий.


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URL: https://www.vb.kg/401376
Теги:
ГРС, паспорт, Кыргызстан
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