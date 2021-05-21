Какие категории граждан КР могут получить паспорт бесплатно(ID-карта)?

На 20 мая 29 кыргызстанцев получили ID-карты по акции Национальная кампания по бесплатной выдаче ID паспортов КР продолжается. Акция распространяется на пять категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

Согласно данным ГРС, на 20 мая текущего года уже документированы и получили свои идентификационные карты 29 кыргызстанцев. Из них 26 подростки и 3 ветеранов ВОВ. На сегодняшний день прорабатывается вопрос документирования ещё 784 граждан Кыргызстана.

СПРАВКА:

Государственная регистрационная служба проводит работу по документированию граждан согласно реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению", по бесплатной выдаче идентификационных карт-паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта).

- ГРС обрабатывает списки, поступившие от министерства образования и науки КР, министерства здравоохранения и соцразвития КР, а также министерства обороны КР. Национальная кампания продлится до 31 августа и распространяется на наиболее уязвимую категорию граждан Кыргызстана путем их бесплатного обеспечения документами (ID-карта), - подчеркивается в информации ГРС.

Право получить на бесплатной основе паспорт КР (ID-карта) могут следующие категории лиц, за исключением случаев утери: