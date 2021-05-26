Журналисты из Кыргызстана и стран ШОС обсудили борьбу с фейковыми новостями

Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству вместе с порталом "Хуаньцюван" организовали и проводят большой цикл сетевых встреч для представителей медиасообщества этих стран. На первой тематической онлайн-площадке обсуждалась такая интересная тема, как "Революция новых медиа с точки зрения медиаменеджеров".

Главный редактор портала "Хуаньцюван" Ши Дин рассказал о вызовах, с которыми сталкивается портал и о достигнутых им успехах. По словам Ши Дина, сайт "Хуаньцюван" сегодня стал одним из самых больших новостных сайтов Китая центрального значения. Ежедневно его посещают не менее ста миллионов человек.

- Раньше мы находились в составе известной газеты "Хуаньцю шибао", освещающей в основном международные новости. Ее руководство поддерживало нас, но нам трудно было развернуться. А в 2010 году после стратегической встречи с веб-сайтом "Жэньминь жибао" мы стали самостоятельным медиа, - сказал Ши Дин. – Сегодня у нас есть все возможности и условия соответствовать новым требованиям новостных сайтов.

Сегодня "Хуаньцюван" продает свои новости, открывает свои аккаунты в соцсетях, на других сайтах, чтобы привлечь как можно больше читателей. Поскольку, как логично заметил его главный редактор, "привлекая больше читателей, мы привлекаем и больше рекламы, от которой в прошлом году сайт получил рекордную прибыль". Поделился Ши Дин и еще одним секретом привлечения пользователей. Как он сказал, они стараются подавать новости не "холодными" словами, а так, чтобы лента связывала редакторов и читателей – корректно, достоверно и оперативно, чтобы у человека не оставалось сомнений от прочитанного.

Кстати, что касается фейковых новостей, то "Хуаньцюван" как и любое СМИ в мире сталкивается с такой проблемой. Но на портале работает профессиональная группа, которая четко определяет, насколько достоверна эта информация.

Наряду с фоторядом при подаче новостей "Хуаньцюван" публикует и видеоновости, что, конечно, привлекает еще больше читателей. Для этого используются все технические возможности, вплоть до использования дронов. Опять же для привлечения читателей создан веб-сайт на английском языке.

В перспективе портал намерен развивать сотрудничество с новыми медиа стран ШОС. И онлайн-встречи, проводимые Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству совместно с "Хуаньцюван" – отличная для этого стартовая площадка.